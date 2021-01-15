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Ankara'da Belediyeden bir ilk! Elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje!

Ankara’nın Yenimahalle İlçesinde gerçekleşen uygulama hayata geçiyor. Elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje başarıya imza attı.

15 Ocak 2021 Cuma 16:42
Ankara'da Belediyeden bir ilk! Elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak proje!
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2015 yılından itibaren 100 tondan fazla elektronik atığının olduğunu söyleyen Yenimahalle Belediyesi elektronik atığı geri dönüşüme kazandırmayı başardı. Projenin başlaması ile vatandaşların evlerinde atık duruma gelen elektronik eşyaların 278 75 16 numaralı telefon hattını arayarak teslim edebileceklerini söyleyen belediye ayrıca ilçe genelinde 16 noktada bulunan mobil atık getirme yerlerine elektronik atık bölümlerine teslim edebilecekler. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezlerine de ayrıca bırakacaklarını söyledi.

Yenimahalle Belediyesi başkanı Fethi Yaşar belediye ekiplerinin vatandaşların evlerine uğrayarak kullanılmayan elektronik atıkların olup olmadığını soruyor. Hedefleri ise elektronik atıkların geri dönüşüme katkı sağlaması olacağını söyledi.



Son Güncelleme: 15.01.2021 16:42
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Anahtar Kelimeler:
ElektronikGeri DönüşümAnkaraYenimahalle Belediyesi
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