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Ankara'da alev topuna dönen kamyonet panik sebebi oldu

Ankara Çankaya'da bir anda alev topuna dönen park halindeki kamyonet korku yarattı.

19 Eylül 2020 Cumartesi 11:25
Ankara'da alev topuna dönen kamyonet panik sebebi oldu
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Gece saatlerinde Ankara Çankaya’da meydana gelen olayda Muğla’dan gelen bir kamyonet ara sokağa park edildi. Bir süre sonra motor kısmında yangın başlayan kamyonet bir anda alev topuna döndü. Kasa kısmı boş olan kamyonetin neden yandığı ise bilinmiyor. Alev topuna dönen kamyonet çevre sakinlerine büyük bir korku yaratırken hem de itfaiye ekipleri arandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile olası bir faciadan dönülürken kamyonet kullanılma hale gelirken kamyonetin bitişiğinde park halinde olan otomobil hasar gördü.


Olaya şahit olan bir vatandaş patlama seslerine kalktığını bir anda alev topuna dönen kamyoneti görünce şok olduğunu hemen evinden aldığı bir tortumla müdahale etmeye çalıştığını ancak yeterli gelmediğini itfaiye ekiplerinin çabalarıyla yangının söndürüldüğünün belirtti.



Son Güncelleme: 19.09.2020 11:25
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraÇAnkayaKamyonet Yangını
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