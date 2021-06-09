Ankara'da akşam saatlerinde feci kaza! Otomobil dereye devrildi, 3 ölü 1 yaralı

3 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı feci trafik kazası akşam saatlerinde Ankara Kahramankazan ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre 23 yaşındaki Hasan Kılıç'ın kullandığı özel otomobil Ankara Kahramankazan'da yolda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle araç yol kenarıdaki uyarı tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil yolda savruldu ve yol kenarındaki dereye uçtu.

Araç içinde bulunan 18 yaşındaki Berat Önek, kazadan kendi imkanlarıyla çıktı ve karakola giderek yardım istedi.

3 kişi can verdi

Sonrasında olay yerine kısa süre içinde polis, 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi.Kaza bölgesine gelen kurtarma ekipleri hemen kurtarma çalışması başlattı ve ara içinden çıkarılan Hasan Kılıç, Mehmet Çetinkaya ve Yücel Akcan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sudan çıkarılan 3 kişinin cansız bedenleri yaplan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. Otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkarıldı.