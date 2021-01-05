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Ankara'da ağaç kesme tartışması sopalı kavgaya dönüştü: 4 yaralı!

Ankara'da mahalle sakinleri arasında yaşanan ağaç kesme kavgasında mahalle sakini yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

05 Ocak 2021 Salı 16:02
Ankara'da ağaç kesme tartışması sopalı kavgaya dönüştü: 4 yaralı!
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde meydana gelen ağaç kesme kavgası sopalarla devam edince kavgada 4 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 

İlçeye bağlı Camili Mahallesi'nde meydana gelen olayda mahallenin muhtarı Aytekin Ş. ile mahalle sakini Raşit Y. arasında ağaç kesme nedeniyle bir tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine olaya  Serap Ş, Muharrem Ş, Naim Y.'de dahil oldu. 

yaşanan kavga sırasında 4 kişi sopalarla yaralanırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma kavgayı kontrol altına alırken yaralılar ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı. Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların sağlım durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olaya karışan 5 kişinin Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

 

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 16:02
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraçubukAğaç Kesme Kavgası
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