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Ankara'da acı olay! Dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu öldü

Ankara'da oyun oynadığı sırada dördüncü kattan aşağı düşen kız çocuğu tedavi için kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14 Mayıs 2021 Cuma 15:12
Ankara'da acı olay! Dördüncü kattan düşen 5 yaşındaki kız çocuğu öldü
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Ankara’da gerçekleşen korkunç olayda edinilen bilgilere göre Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi, Santral Sokak üzerindeki bir evde meydana yaşayan 5 yaşındaki S.A.A. adlı küçük kız çocuğu evinde oyun oynadığı sırada dördüncü katta bulunan evlerinde bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan küçük kız kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kızlarının ölüm haberini alan Anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirdi. Küçük kızın komşuları ise bu acı olay karşısında gözyaşlarını tutamadı. 


Son Güncelleme: 14.05.2021 15:12
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKaza
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