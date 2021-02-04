İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Ankara'da akşam saatlerinde meydana gelen kazanın sebebi araştırılacak. 3 aracın birbirine girmesiyle sonuçlanan olayda 2 ağır yaralı var.

04 Şubat 2021 Perşembe 15:02
Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı
Takip Et:

Akşam 9 sularında Ankara’da yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

 

Görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre sollamayı beceremeyen Sadık M. Aracın kontrolünü kaybederek Haydar A.’nın kullandığı araca çarptı. Kaza sebebi ile hakimiyeti kaybeden Haydar A. kendi yolunda sorunsuz ilerleyen Mustafa C. ‘ye çarparak zincirleme kazaya sebebiyet vermiş oldu.

 

Kaza sırasında otomobillerden biri devrildi.

 

112’ye gelen onlarca çağrı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yan dönen araçtan çıkamayan sürücü için uzun uğraşlar verildi. Yaralılar günün sonunda hastaneye götürülürken hurdaya dönen araçlar da yoldan toplandı. Yaşanan zincirleme kaza ile ilgili araştırma yapılacğı bilgisi verildi.



Son Güncelleme: 04.02.2021 15:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kazaİstanbul-AnkaraZincirleme Kaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da acı kaza ; 1 ölü, 2 yaralı
Hatay'da acı kaza ; 1 ölü, 2 yaralı
Boşanma aşamasında eşini sokak ortasında vuran koca, aynı silahla intihar etti
Boşanma aşamasında eşini sokak ortasında vuran koca, aynı silahla intihar etti
Manisa'da ölü bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
Manisa'da ölü bulunan 4 gencin ölüm nedeni belli oldu
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayata gözlerini yumdu
Sason Belediye Başkanı Muzaffer Arslan hayata gözlerini yumdu
ÖSYM duyurdu! YKS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM duyurdu! YKS 2021 başvuru kılavuzu yayımlandı
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!
TEM Otoyolu'nu kilitleyen TIR kazası!

Popüler Haberler

4 Şubat 2021 Perşembe bugün hangi maçlar var? Süper Lig 4 Şubat 2021 Perşembe maç programı
Seksenler dizisi Sibel karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Cansın Özyosun kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
2021 emekli intibak yasası Meclis’ten geçti mi? Emekli intibak yasası çıkarsa, emekli intibak maaşı ne kadar olacak?
Muvazzaf/ Sözleşmeli subayların başvuru şartları nedir, başvuru nasıl yapılır?
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
BİM'de satılan Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop nasıl, alınır mı?
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek'in hayatı ve hakkında bilgiler
Şeref Bey oyuncu kadrosu ve dizi konusu
Kadayıflı şerbetli muhallebi tatlısı nasıl yapılır?
AÖO 2020 2. Dönem sınav sonuçları açıklanma tarihi belli oldu mu? AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
Çukur dizisi Çağatay kimdir? Nejat İşler'in Çukurdaki rolü ne olacak?
Bim 12 Şubat – 19 Şubat 2021 indirimli aktüel ürünler kataloğu
3 aylar ne zaman başlıyor? 2021 Üç aylar başlangıç tarihi ve 2021 Ramazan ayı başlangıcı
Spor ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken noktalar
21 Aralık Kış ekinoksu nedir?
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı gıda ihbar whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Cimer whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Tozkoparan yeni sezona dahil olacak oyuncular ve canlandıracakları karakterler
Kalıcı makyajın zararları nelerdir? Kalıcı makyaj niçin zararlıdır? 2021
Alev Alev dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Sözcü Gazetesi whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.