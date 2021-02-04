Ankara'da 3 araç birbirine girdi: 2 ağır yaralı

Akşam 9 sularında Ankara’da yaşanan zincirleme kazada 5 kişi yaralandı, 2 kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarının verdiği ifadeye göre sollamayı beceremeyen Sadık M. Aracın kontrolünü kaybederek Haydar A.’nın kullandığı araca çarptı. Kaza sebebi ile hakimiyeti kaybeden Haydar A. kendi yolunda sorunsuz ilerleyen Mustafa C. ‘ye çarparak zincirleme kazaya sebebiyet vermiş oldu.

Kaza sırasında otomobillerden biri devrildi.

112’ye gelen onlarca çağrı üzerine sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yan dönen araçtan çıkamayan sürücü için uzun uğraşlar verildi. Yaralılar günün sonunda hastaneye götürülürken hurdaya dönen araçlar da yoldan toplandı. Yaşanan zincirleme kaza ile ilgili araştırma yapılacğı bilgisi verildi.