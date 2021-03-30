Ankara Valiliği'nden eğitim-öğretimle ilgili yeni kararını duyurdu

Dün yapılan kabine toplantısı sonrasında Milli Eğitim Bakanlığının yerinde karar uygulaması kapsamında yüz yüze eğitim ile ilgili kararların İl Valilikleri tarafından verileceğini duyurmasıyla birlikte İllerden duyurular gelmeye başladı.

Bazı iller daha önce alınan yüz yüze eğitim kararlarının aynen uygulanacağını açıklarken,bazı iller ise yüz yüze eğitim ile ilgili olarak yeni kararlar açıklamaya başladı.

Çorum Valiliği kent genelinde bazı kademelerde yüz yüze eğitime ara verirken,'nden de önemli bir açıklama geldi.

Ankara Valiliği yapmış olduğu açıklamada 2 Mart tarihinde yapılan kabine toplantısı sonrasında yüz yüze eğitim ile ilgili olarak alınan kararların aynen uygulanacağını duyurdu.

Normalleşme kapsamında 2 Mart tarihinde alınan kararlara göre Ankara'da anasınıfları, ilkokul kademesindeki öğrenciler. ortaokul 8. ve lise 12. sınıfta okuyan öğrencile yüz yüze eğitimlere seyreltilmiş olarak devam ediyorlardı.

Ortaokul 5,6,7 ve 8.sınıflar ise uzaktan eğitime devam ediyor.