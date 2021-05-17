Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanı yayınladı

Koronavirüs salgınından dolayı işsizlik tavan yaptı. Ülkemizdeki birçok vatandaşımız iş bulma konusunda büyük problemler yaşamaktadır. Bu açıdan iş alımı yapan yerler merakla beklenmektedir. Son olarakişçi alım ilanı yayınladı. Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanı yayınlayarak vatandaşlarımıza unut oldu. Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanına 30 yaşından gün almamış vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

Alımların soğutma teknikeri, elektrik teknikeri, doğalgaz iç tesisat teknisyeni, ısıtma teknisyeni, yapı tesisat teknisyeni, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları yapılacak. Başvuru yapacak olan kişilerin 30 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Alımlar sözleşmeli işçi statüsünde olacak. Başvuruları 17 Mayıs ile 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında İŞKUR resmi sitesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.