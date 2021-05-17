İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanı yayınladı

Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanı yayınladı. Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanına 30 yaşından gün almamış vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:51
Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanı yayınladı
Takip Et:

Koronavirüs salgınından dolayı işsizlik tavan yaptı. Ülkemizdeki birçok vatandaşımız iş bulma konusunda büyük problemler yaşamaktadır. Bu açıdan iş alımı yapan yerler merakla beklenmektedir. Son olarak Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanı yayınladı. Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanı yayınlayarak vatandaşlarımıza unut oldu. Ankara Üniversitesi Hastanesi işçi alım ilanına 30 yaşından gün almamış vatandaşlarımız başvuru yapabilecek.

Alımların soğutma teknikeri, elektrik teknikeri, doğalgaz iç tesisat teknisyeni, ısıtma teknisyeni, yapı tesisat teknisyeni, güvenlik görevlisi ve temizlik personeli alımları yapılacak. Başvuru yapacak olan kişilerin 30 yaşından gün almamış olması gerekmektedir. Alımlar sözleşmeli işçi statüsünde olacak. Başvuruları 17 Mayıs ile 24 Mayıs 2021 tarihleri arasında İŞKUR resmi sitesi üzerinden online olarak yapabilirsiniz.


Son Güncelleme: 17.05.2021 10:51
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Ankara Üniversitesi HastanesiPersonel Alımı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
16 Mayıs Günü için Meteoroloji'den Uyarı Geldi
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Kocaeli'nde Korkulu Anlar Oğlu Babasını Öldürdü
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Günlük burç yorumları; 16 Mayıs 2021 Pazar burç yorumları
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Şanlıurfa da Son Dakika: Hayvan Otlatma Kavgası 8 Kişiyi Hastanelik Etti
Nekbe olayı nedir?
Nekbe olayı nedir?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?
2021 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımları başlayacak mı? Jandarma Bekçi alımı olacak mı?

Popüler Haberler

Hande Kazanova kimdir? kimdir, nereli, yaşı kaç?
2021 yılı Malta asgari ücreti
Bugün kimin maçı var? TV 17 Mayıs 2021 Pazartesi canlı maç yayın saatleri
SGK rapor parası nasıl alınır? 2021 Rapor parası başvuruları nereden yapılır?
Kuveyt Türk Faizsiz kredi kampanyası detayları ve başvuru şartları 17 Mayıs 2021 Pazartesi
2021 Kenya asgari ücret ne kadar?
Makedonya asgari ücreti ne kadar?
İkea kaçta açılıp, kaçta kapanıyor? 2021 İKEA çalışma günleri
Türk Telekom şikayeti nereye yapılır? Türk Telekom resmi intenet sitesi ile şikayet
Kan gruplarının hastalıklara yatkınlık oranları nelerdir?
SGK uzmanlarından aylık 40 TL ödeme yaparak erken emeklilik için formül ve şartlar
Kuzey Yıldızı dizi oyuncusu Bulut kimdir? Armağan Oğuz hakkında bilgiler
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler vizyon tarihi açıklandı!
Romanya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Arka Sokaklar bu hafta yeni bölüm var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak?
Çalışan annelere verilen ücretsiz izinler 2021
Altın ne kadar oldu? 17 Mayıs 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 17 Mayıs 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Emanet Begüm kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Gözde Gürkan kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ziraat Bankası prim borcu kredisinin emeklilere sağladığı avantajlar ve şartları
Güncel gümüş fiyatları 17 Mayıs 2021 Pazartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.