Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-Sivas hızlı tren hattı son durum

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara-Sivas Yüksek hızlı tren hattının yakın zamanda açılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, son test ve ayarlamaların yapıldığını ve Haziran ayında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasını planladıklarını söyledi. Geçen yıl Kovid-19’dan dolayı da zor bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.

Doğu illerininde yakında hızlı trene kavuşacağını söyledi

Yüksek hızlı tren hatlarının giderek arttığını,Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir hızlı tren hatlarının çalışmaya devam ettiğini bunlara yenilerinin katılacağını aktardı. Konya-Karaman arasında da hızlı tren seferlerinin başlayacağını duyurdu.Çin’e,Rusya’ya ve Avrupa’ya giden tren hatlarının çok yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ankara-Sivas hattının sadece Ankara ve Sivas olmadığını Ankara,Kırıkkale,Yozgat ve Sivas’ın birbirine bağlandığını söyledi. Güzergah üzerinde 8 hat bulunmaktadır. Ankara-Sivas Hızlı tren hattında 393 kilometre uzunluğunda bulunan zor bir alan üzerinde hattın tamamlandığını, 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ile 27,52 kilometre uzunluğunda 53 viyadük yapıldığını aktardı. Ayrıca, Mersin-Adana-Gaziantep hattının kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.