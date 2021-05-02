İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-Sivas hızlı tren hattı son durum

Yüksek hızlı tren çalışmaları yurdun 4 bir yanında devam etmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu devam eden Ankara-Sivas hızlı tren hattı hakkında açıklamalarda bulundu. Ankara-Sivas YHT hattı ne zaman açılacak? bu haberimizde Ankara-Sivas arasında devam eden YHT hat çalışmalarına dair son durumu sizler için derledik. İşte Ankara-Sivas YHT hat çalışmalarında son durum...

02 Mayıs 2021 Pazar 16:39
Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-Sivas hızlı tren hattı son durum
Takip Et:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yüksek hızlı tren çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ankara-Sivas Yüksek hızlı tren hattının yakın zamanda açılacağını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, son test ve ayarlamaların yapıldığını ve Haziran ayında Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattının açılmasını planladıklarını söyledi. Geçen yıl Kovid-19’dan dolayı da zor bir süreç geçirdiklerini dile getirdi.

Yüksek hızlı tren hatlarının giderek arttığını,Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Ankara-Eskişehir hızlı tren hatlarının çalışmaya devam ettiğini bunlara yenilerinin katılacağını aktardı. Konya-Karaman arasında da hızlı tren seferlerinin başlayacağını duyurdu.Çin’e,Rusya’ya ve Avrupa’ya giden tren hatlarının çok yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Doğu illerininde yakında hızlı trene kavuşacağını söyledi

Ankara-Sivas hattının sadece Ankara ve Sivas olmadığını Ankara,Kırıkkale,Yozgat ve Sivas’ın birbirine bağlandığını söyledi. Güzergah üzerinde 8 hat bulunmaktadır. Ankara-Sivas Hızlı tren hattında 393 kilometre uzunluğunda bulunan zor bir alan üzerinde hattın tamamlandığını, 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ile  27,52 kilometre uzunluğunda 53 viyadük yapıldığını aktardı. Ayrıca, Mersin-Adana-Gaziantep hattının kısa sürede hizmete girmesi için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
YHT HATLARIAnkara-Sivas YHT çalışmalarıAnkara-Sivas YHT Ne Zaman Açılacak?
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kapalı olan zincir marketler hangileri?
Kapalı olan zincir marketler hangileri?
2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır?
2021 Hıdırellez hangi gün? Hıdırellez nedir, ne zaman kutlanır?
Süper Loto saat kaçta çekilecek, sonuçlar saat kaçta açıklanıyor?
Süper Loto saat kaçta çekilecek, sonuçlar saat kaçta açıklanıyor?
Kadir Gecesinin önemi nedir? Kadir gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? 2021 Kadir Gecesi ne zaman?
Kadir Gecesinin önemi nedir? Kadir gecesinde neler yapılır, nasıl ibadet edilir? 2021 Kadir Gecesi ne zaman?
2021 Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2021 Babalar günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?
2021 Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?
2021 Ramazan Bayramı hangi gün başlıyor? Ramazan Bayramı ne zaman?

Popüler Haberler

Rüyada amca görmek neye işaret eder?
Ankara-Sivas hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Ankara-Sivas hızlı tren hattı son durum
Tozkoparan İskender 23.bölüm fragmanı ve 9 Mayıs 2021 Pazar özeti TRT 1
Gönül Dağı canlı izle! TRT 1 Gönül Dağı 26. bölüm tek parça izle! 30 Nisan Gönül Dağı son bölüm
Savaşçı yeni bölüm canlı izle! Fox TV Savaşçı 103. bölüm tek parça izle! Savaşçı son bölüm
Kardeşlerim yeni bölüm canlı yayın tek parça izle
KPSS DHBT sonuçları ne zaman açıklanacak?
2 Mayıs Pazar 2021 ALES soruları nasıldı, zor muydu kolay mıydı?
1100 TL pandemi yardımı başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvurular nasıl yapılacak, e-Devlet'ten mi?
İbrahim Tatlıses'in eşi Gülçin Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Google haritalar mekan ve mağaza ekleme nasıl olur? 2021 Google maps mağaza ekleme
Gelinim Mutfakta 2020 yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak, neden başlamadı?
Kredi notu nedir, nasıl hesaplanır? 2021
Cumali Benim Adım Melek dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Nizam Namidar yok mu, neden veda etti?
Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E - devlet Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır
Savaşçı neden yok? Fox TV Savaşçı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Kabine toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
Konyaspor Fatih Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Konya Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Denizlispor Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Denizli Rize Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Bu akşam hangi diziler var? 2 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Kefaret dizisi final yapacak mı? Yapımcı şirketten final açıklaması geldi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.