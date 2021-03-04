İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık seçimleri için genelge yayımlandı!
Son Dakika
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı’ndan muhtarlık...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısını şartları arasına ekledi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...

Ankara renk kodu nedir? sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde, kısıtlamalar nelerdir?

Kabine toplantısı sonucunda 'kontrollü normalleşme' geçildi. Çok yüksek, yüksek, orta ve düşük riskli bölgeler haritalarda renklerle gösterilmiştir. Ankara hangi risk grubunda hangi renkte olduğu merak konusu olmuştur. Sokağa çıkma yasağı illere göre farklılık görülmektedir.

04 Mart 2021 Perşembe 15:33
Ankara renk kodu nedir? sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde, kısıtlamalar nelerdir?
Takip Et:

Ankara hangi risk grupta? Yasaklar kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar gereği ‘kontrollü normalleşme’ aşamasına geçildi. Yeni alınan kararlar illerin risk gruplarına göre gerçekleşecektir. Uygulanacak olan yeni tedbirlerin verileri her hafta Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan vakalarla tespit edilecektir. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: ‘çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli bölgeler harita üzerinden belirlenen renklerde belirtilmiştir. Çok yüksek riskli bölgeler kırmızı renkte, yüksek riskli bölgeler turuncu renkte, orta riskli bölgeler sarı renkte, düşük riskli bölgelerde ise mavi renk belirlenmiştir. Buna göre normalleşme kademeli olarak devam edecektir.’

Çok yüksek riskli iller

*Adıyaman

*Sinop

*Edine

*Balıkesir

*Amasya

*Tokat

*Konya

*Burdur

*Aksaray

*Gümüşhane

*Ordu

*Giresun

*Rize

*Trabzon

*Osmaniye

*Samsun

Yüksek riskli iller

*Kırıkkale

*Kırklareli

*Çanakkale

*Kütahya

*İstanbul

*Tekirdağ

*Karaman

*Niğde

*Artvin

*Ardahan

*Kocaeli

*Yalova

*Bilecik

*Antalya

*Muğla

*Düzce

*Zonguldak

*İzmir

*Mersin

*Karaman

*Kayseri

*Kilis

Orta riskli iller

*Aydın

*Manisa

*Bursa

*Hatay

*Kahramanmaraş

*Elazığ

*Erzincan

*Malatya

*Denizli

*Adana

*Afyon

*Eskişehir

*Isparta

*Ankara

*Çankırı

*Çorum

*Bartın

*Kastamonu

*Sivas

*Yozgat

*Bayburt

*Erzincan

*Erzurum

*Kars

*Tunceli

*Karabük

*Kırşehir

Düşük riskli iller

*Şınak

*Van

*Diyarbakır

*Mardin

*Iğdır

*Ağrı

*Muş

*Bitlis

*Uşak

*Bingöl

*Siirt

*Şanlıurfa

*Batman

*Hakkari

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada  yaptığı açıklamada: ‘Her hafta vakaları açıkladığımız illerde 100.000 nüfusa düşen güncel vaka sayılarını paylaştık. Kontrollü normalleşmeye başlıyoruz.'

Bu hafta vakalarda ilk sırada Karadeniz bölgesi görülmektedir. İlk sırada Ordu ili bulunmaktadır. Bu durum endişe uyandırmaktadır. Verilerin ilk açıklandığı haftada Ordu 194.92 vaka idi. Daha sonra 228.4’e yükseldi en son ise 301.76’ya yükseldi. Ordu’yu Giresun, Sinop, Trabzon, Rize takip etmektedir.

Kırmızı renkte olan 5 iller (çok yüksek riskli)

Ordu, Samsun, Sinop, Balıkesir ve Giresun bu beş iller çok yüksek risk alan illerdir. Bu hafta ise bu gruba Balıkesir, Edine, Amasya, Gümüşhane, Burdur eklendi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı genelgesi

Açıklanan genelgeye göre;

*Hafta içi her gün bütün illerde 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam etmektedir.

*Hafta sonu düşük ve orta riskli olan illerde sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21:00-05:00 saatleri arasında uygulanacaktır. 

*Çok yüksek ve yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cuma günü 21:00 cumartesi günü 05:00 arası ile cumartesi günü 21:00’den pazar günü bütün gün olup pazartesi günü 05:00 bitecektir.

*30 Kasım 2020 20076 sayılı Bakanlık genelgesi gereğince sokağa çıkma yasağından muaf illerde ve kişiler sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanan saat ve günlerinde seyahat edebilirler. 

 

 



Son Güncelleme: 04.03.2021 15:33
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AnkaraRenkKısıtlamaçokyüksekYüksekOrtaDüşük
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çorum hangi renk grubunda? Çorum’da sokağa çıkma yasağı var mı?
Çorum hangi renk grubunda? Çorum’da sokağa çıkma yasağı var mı?
Adıyaman hangi renk grubunda? Adıyaman’da sokağa çıkma yasağı var mı?
Adıyaman hangi renk grubunda? Adıyaman’da sokağa çıkma yasağı var mı?
Afyonkarahisar hangi risk grubunda yer alıyor? Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
Afyonkarahisar hangi risk grubunda yer alıyor? Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
Amasya hangi risk grubunda yer alıyor? Amasya'da sokağa çıkma yasağı devam edecek
Amasya hangi risk grubunda yer alıyor? Amasya'da sokağa çıkma yasağı devam edecek
Artvin hangi risk grubunda yer alıyor, renk kodu nedir? Artvin'de sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?
Artvin hangi risk grubunda yer alıyor, renk kodu nedir? Artvin'de sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?
Antalya hangi risk grubunda yer alıyor? Antalya'da yasaklar kalktı mı
Antalya hangi risk grubunda yer alıyor? Antalya'da yasaklar kalktı mı

Popüler Haberler

Çorum hangi renk grubunda? Çorum’da sokağa çıkma yasağı var mı?
Ankara renk kodu nedir? sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde, kısıtlamalar nelerdir?
Adıyaman hangi renk grubunda? Adıyaman’da sokağa çıkma yasağı var mı?
Afyonkarahisar hangi risk grubunda yer alıyor? Afyonkarahisar'da sokağa çıkma yasağı kalktı mı
Amasya hangi risk grubunda yer alıyor? Amasya'da sokağa çıkma yasağı devam edecek
Artvin hangi risk grubunda yer alıyor, renk kodu nedir? Artvin'de sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?
Antalya hangi risk grubunda yer alıyor? Antalya'da yasaklar kalktı mı
Balıkesir hangi risk haritasında yer alıyor? Balıkesir'de sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
2021 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri ne zaman? Sınavlar online olacak mı?
WhatsApp ’tan son dakika haber! Gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenler ne olacak?
Çocukluk dizisinde Demir karakterine hayat veren çocuk oyuncu kimdir? Demir, Mahir'in çocuğu mudur?
Bayram Namazı Saat Kaçta Kılınacak? 2019 Tüm İllerin Ramazan Bayramı Namazı Saatleri
Şeref Sözü dizisinde Mustafa denizde boğulup ölecek mi?
Bay Yanlış dizisinin erken final mi yapacak, bitecek mi?
Eğitim öğretim ödeneği nedir? Ödenek kimlere ödenir, şartları nedir?
Kafeler ve restoranlar ne zaman, saat kaçta kapanıyor? Restoran ve kafe açılış kapanış saatleri
A101 Piranha tablet nasıl alınır mı? Piranha tablet inceleme ve yorumları
Survivor Çağrı kim? Ünlüler takımında yer alan Çağrı Atakan hayatı
Survivor gönüllülerde yer alan Steven kimdir, nereli ve kaç yaşında? Steven Salam hayatı
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan HDP milletimizin vicdanında kapanacak açıklamalarında bulundu
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.