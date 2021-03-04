Ankara renk kodu nedir? sokağa çıkma yasağı hangi saatlerde, kısıtlamalar nelerdir?

Ankara hangi risk grupta? Yasaklar kaldırıldı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar gereği ‘kontrollü normalleşme’ aşamasına geçildi. Yeni alınan kararlar illerin risk gruplarına göre gerçekleşecektir. Uygulanacak olan yeni tedbirlerin verileri her hafta Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan vakalarla tespit edilecektir.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: ‘çok yüksek riskli, yüksek riskli, orta riskli ve düşük riskli bölgeler harita üzerinden belirlenen renklerde belirtilmiştir. Çok yüksek riskli bölgeler kırmızı renkte, yüksek riskli bölgeler turuncu renkte, orta riskli bölgeler sarı renkte, düşük riskli bölgelerde ise mavi renk belirlenmiştir. Buna göre normalleşme kademeli olarak devam edecektir.’

Çok yüksek riskli iller

*Adıyaman

*Sinop

*Edine

*Balıkesir

*Amasya

*Tokat

*Konya

*Burdur

*Aksaray

*Gümüşhane

*Ordu

*Giresun

*Rize

*Trabzon

*Osmaniye

*Samsun

Yüksek riskli iller

*Kırıkkale

*Kırklareli

*Çanakkale

*Kütahya

*İstanbul

*Tekirdağ

*Karaman

*Niğde

*Artvin

*Ardahan

*Kocaeli

*Yalova

*Bilecik

*Antalya

*Muğla

*Düzce

*Zonguldak

*İzmir

*Mersin

*Karaman

*Kayseri

*Kilis

Orta riskli iller

*Aydın

*Manisa

*Bursa

*Hatay

*Kahramanmaraş

*Elazığ

*Erzincan

*Malatya

*Denizli

*Adana

*Afyon

*Eskişehir

*Isparta

*Ankara

*Çankırı

*Çorum

*Bartın

*Kastamonu

*Sivas

*Yozgat

*Bayburt

*Erzincan

*Erzurum

*Kars

*Tunceli

*Karabük

*Kırşehir

Düşük riskli iller

*Şınak

*Van

*Diyarbakır

*Mardin

*Iğdır

*Ağrı

*Muş

*Bitlis

*Uşak

*Bingöl

*Siirt

*Şanlıurfa

*Batman

*Hakkari

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada: ‘Her hafta vakaları açıkladığımız illerde 100.000 nüfusa düşen güncel vaka sayılarını paylaştık. Kontrollü normalleşmeye başlıyoruz.'

Bu hafta vakalarda ilk sırada Karadeniz bölgesi görülmektedir. İlk sırada Ordu ili bulunmaktadır. Bu durum endişe uyandırmaktadır. Verilerin ilk açıklandığı haftada Ordu 194.92 vaka idi. Daha sonra 228.4’e yükseldi en son ise 301.76’ya yükseldi. Ordu’yu Giresun, Sinop, Trabzon, Rize takip etmektedir.

Kırmızı renkte olan 5 iller (çok yüksek riskli)

Ordu, Samsun, Sinop, Balıkesir ve Giresun bu beş iller çok yüksek risk alan illerdir. Bu hafta ise bu gruba Balıkesir, Edine, Amasya, Gümüşhane, Burdur eklendi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığı genelgesi

Açıklanan genelgeye göre;

*Hafta içi her gün bütün illerde 21:00-05:00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı devam etmektedir.

*Hafta sonu düşük ve orta riskli olan illerde sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21:00-05:00 saatleri arasında uygulanacaktır.

*Çok yüksek ve yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması cuma günü 21:00 cumartesi günü 05:00 arası ile cumartesi günü 21:00’den pazar günü bütün gün olup pazartesi günü 05:00 bitecektir.

*30 Kasım 2020 20076 sayılı Bakanlık genelgesi gereğince sokağa çıkma yasağından muaf illerde ve kişiler sokağa çıkma yasağı kısıtlaması uygulanan saat ve günlerinde seyahat edebilirler.