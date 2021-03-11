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Ankara Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde son bir hafta içerisinde 22 köpek zehirlenerek öldürüldü. Öldürülen köpeklerin arasında yavru köpeklerin olduğu da görüldü.

11 Mart 2021 Perşembe 23:52
Ankara Polatlı'da 22 köpek zehirlenerek öldürüldü
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Ankara Polat’lı da yaşanan olayda edinilen bilgilere göre Basri Mahallesinde 22 köpek zehirlenerek öldürüldü. Bir hafta önce ilk zehirlenme vakasının yaşandığı bölgede toplamda 14 köpek öldürülürken Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü ve Polatlı Belediyesi ekiplerinin yapmış oldukları incelemeler sonucunda köpeklerin zehirlendiği tespit edildi.

Yaşanan zehirlenme vakalarında yapılan incelemelerde öldürülen köpeklerin sahipli olduğu ve davar köpeği olduğu öğrenilirken köpeklerin zehirlenmesinde küçükbaş be büyükbaş hayvan hırsızı olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

14 köpeğin zehirlenmesinin üzerinden geçen 1 hafta sonra içlerinde yavru köpeklerin olduğu 13 köpeğin zehirlendiği haberi geldi. Bölgede gerçekleşen zehirlenme olaylarının 22’e yükselmesi ile hayvan severler isyan ettiler. Zehirlenen ve can çekişen 5 köpek ise veterinere götüreler tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatılarak 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:52
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Anahtar Kelimeler:
PolatlıZehirleme
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