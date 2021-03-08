Ankara Mamak'ta bir kadına daha sokak ortasında şiddet!

Ankara'da Mamak ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda bir kadın eşiyle sokak ortasında tartışırken birden yere yatırılarak tekme tokat dövülmeye başlandı. Öfkeli koca çevredeki vatandaşlar tarafından zor sakinleştirildi.

Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda sinir krizi geçirdiği iddia edilen koca, eşinin bir anda boğazına sarıldı ve yere yatırdı. Yerde yatan eşini darp etmeye başlayan öfkeli kocanın bu hali cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde yerde yatan kadına yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşların adama müdahaleleri görülüyor.

Yapılan müdahalelere rağmen yerdeki eşine vurmaya devam eden adamın sinirli hali dikkatlerden kaçmazken öfkeli kocanın vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çiftin olay yerine intikal etmeden bulundukları yerden ayrıldıklarını görürken kadının ise eşinden yediği dayağa rağmen şikayetçi olmadığı öğrenildi.