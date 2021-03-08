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Ankara Mamak'ta bir kadına daha sokak ortasında şiddet!

Samsun'da eşini öldüresiye darp eden İbrahim Zarap isimli şahsın yankıları sürerken bu kez de Ankara'dan bir şiddet haberi daha geldi. Bir kadın, sokak ortasında eşi tarafından yere yatırılarak darp edilirken öfkeli koca çevredeki vatandaşlar tarafından engellenmeye çalışıldı.

08 Mart 2021 Pazartesi 18:03
Ankara Mamak'ta bir kadına daha sokak ortasında şiddet!
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Ankara'da Mamak ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda bir kadın eşiyle sokak ortasında tartışırken birden yere yatırılarak tekme tokat dövülmeye başlandı. Öfkeli koca çevredeki vatandaşlar tarafından zor sakinleştirildi.

Abidinpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda sinir krizi geçirdiği iddia edilen koca, eşinin bir anda boğazına sarıldı ve yere yatırdı. Yerde yatan eşini darp etmeye başlayan öfkeli kocanın bu hali cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde yerde yatan kadına yardım etmek isteyen çevredeki vatandaşların adama müdahaleleri görülüyor.

Yapılan müdahalelere rağmen yerdeki eşine vurmaya devam eden adamın sinirli hali dikkatlerden kaçmazken öfkeli kocanın vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildiği görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çiftin olay yerine intikal etmeden bulundukları yerden ayrıldıklarını görürken kadının ise eşinden yediği dayağa rağmen şikayetçi olmadığı öğrenildi.



Son Güncelleme: 08.03.2021 18:03
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraMamakKadına şiddet
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