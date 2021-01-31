Ankara-İstanbul yolunda zincirleme trafik kazası! 1 ölü çok sayıda yaralı var

1 kişinin can verdiği, 3 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı zincirleme trafik kazası gece saatlerinde Ankara İstanbul karayolunda meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Çağlar A. isimli sürücünün kullandığı özel araç yolda seyir halindeyken bir anlık dikkatsizlik sonucu, Erol A.'nın sürücüsü olduğu araca arkadan çarptı. Taksi ise çarpmanın etkisiyle kontrolünü kaybedip önünde ilerleyen araca arkadan çarptı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede Çağlar A.'nın hayatını kaybettiğini diğer araç sürücülerinin ise yaralandığını belirledi.

Yaralı sürücüler olay yerinden yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Çağlar A.'nin cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

Bu arada, kazayı haber alarak bölgeye gelen Çağlar A'nın yakınları fenalık geçirdi.