Ankara Gölbaşı'nda 2 hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı!

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen sürücülerin kullandıkları 07 MNH 78 ve 06 DHZ 68 plakalı hafif ticari araçlar ilçeye bağlı Ballıkpınar Mahallesi’nde çarpıştılar. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildiler.

İşte yaşanan kazaya ait bazı görüntüler;