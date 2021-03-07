Ankara-Eskişehir yolunda feci kaza! 1 ölü 4 yaralı

1 kişinin can verdiği, 4 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Ankara Eskişehir karayoluda akşam saatlerinde meydana geldi.

Ankara Eskişehir karayoluda ilerleyen özel bir otomobil sürücüsü lastiğin patlaması sonucu kontrolünü kaybetti ve yol kenarında ki bariyerlere çarparak yolun ortasında kaldı. Bu esnada bariyerlere çarpan aracın arkasından gelen otomobilin sürücü kaza yerinden biraz ilerde yardım etmek ve yola reflektör koymak için durdu.

Duran iki araç ile aynı yönde seyir halinde olan Tırda durarak kazazedeye yardım etmek istedi. Bu esnada bu araçların arkalarından gelen yüklü başka bir tır yokda ki reflektörler rağmen duramayarak , yardım etmek için duran tıra ve diğer iki araca çarparak durdu.

TIR SÜRÜCÜSÜ ORTADAN KAYBOLDU

Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada, 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise ağır yaralandı. Kazaya neden olan tır sürücüsünün durumuna bakmak isteyen diğer sürücüler TIR'ın şoförünü bir türlü bulamadı. Kaza yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ortadan kaybolan tır sürücüsü ise aranıyor.