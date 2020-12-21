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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yüzleri güldüren proje! 100 TL'ye kiralık evler!

Ankara Büyükşehir tarafından gerçekleşecek olan projede âtıl durumda olan konutlar yenilendi. Geçim sıkıntısı yaşayan aileler, yeni evlenen çiftler ve 65 yaş üzeri bireyler için aylık 100 TL’den kiraya çıkartıldı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 14:50
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yüzleri güldüren proje! 100 TL'ye kiralık evler!
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Ankara’nın Mamak ilçesinde Eserkent Sosyal Konutları yenilenmiş durumda. Konutlar oturulabilir hale getirilerek Ankara Belediyesi’nin duyurusun da Mamak ilçesindeki bulunan konutlarda yaşamak isteyen vatandaşlara 100 TL’den kira bedelleri ile oturma hakkına sahipler. Evler 400 adet olup 1+1 evin değişmesi kısa bir süreyle tamamen yenilenmesi sonunda Ankara Belediyesi’nin öncelik tuttuğu vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamakta zorluk çeken aileler, yeni evli çiftler veya 65 üzeri olan bireylere kiraya verme hakkı tanındı.

Eserkent’te bulunan konutlar 18 senedir kötü durumda olup bu zamana kadar restore etmek için atılımda bulunmayan konutlar için Belediye gerekli tüm çalışmaları özverili bir şekilde tamamladı. Evlerin belirli yaşam alanları, odaları için tamamen değiştirilip, işlem gördü. Doğalgaz hattı sağlanması ile beraber yaşam alanları oturmaya müsait hale getirildi.

 

400 adet konut kiraya! Kira karşılığı 100 TL başvuruları kaçırmayın!

Sosyal Konutlar için başvurular başladı. Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı öncülüğünde başvurular alınmaya başlandı. Başvurular: Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı’na A Blok 18 numaralı bankoya giderek başvuru yapılabilir ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi resmi intenet sitesi üzerinden de başvurular alınmaya başlandı.

Başvuru Şartları?

Konutlarda ikamet etmek isteyen vatandaşlar aylık maddi gelirinin 3 bin TL’den az olması gerekmektedir. Vatandaş evli ise eşinden kaynaklı mal varlığı olmaması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve başvuru başlamadan 6 ay öncesi kadar Ankara şehrinde ikamet etmesi gerekmektedir. Başvurular

15 OCAK 2021

tarihinde son bulacaktır.

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 14:50
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Anahtar Kelimeler:
AnkaraMamakKonut Projeleri
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