Ankara Büyükşehir Belediyesi Yardım Başvurusu nasıl yapılır? Yardım başvurusu sorgulama

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan bu proje yardıma ihtiyacı olan kişi ve kuruluşlara destek olmak amacıyla yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında şimdiden 232.351 aileye 100 milyon TL tutarında yardım ulaşmıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımları şu şekildedir:

Ulaşım yardımı: 112.875 aileye 400 TL ulaşım yardımı parası yatırılmıştır.

Günlük sıcak çorba, ev yemeği ve ekmek dağıtımı yapılmaktadır.

El Ver Kampanyası: Bu kampanya kapsamında yardıma muhtaç kişilerin kimlikleri gizli tutularak hesaplarına 100, 200, 500 ve 1000TL tutarında maddi yardım yapılmaktadır.

Su Ver Kampanyası: Su Ver Kampanyası’nda yardıma ihtiyacı olan kişilerin su faturası borcu ve kapanan su sayaçlarının yeniden açılması için gereken ücret karşılanmaktadır.

Bilet Ver: Bu kapsamda Ankarakart hesaplarına ya da kişilerin bireysel kart hesaplarına bakiye yüklenmektedir.

Afiyet Ver: Bu projede de yine kimlikleri gizli tutularak yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara gıda kolisi desteği sağlanmaktadır.

Pandemide olumsuz etkilenen meslek gruplarına ise market ve gıda alışverişlerinde geçerli olan yardım kartları verilmektedir.

Bunun dışında gıda ve temizlik malzemeleri yardımı, yakacak, ekmek, patates soğan, bo-kaban ve çanta-kırtasiye yardımları da yapılmaktadır. Ayrıca üreticiden belediye tarafından temin edilen ürünler ücretsiz dağıtılmakta, şehit ve gazi ailelerine, sağlık çalışanlarına, engelli ve 65 yaş üstü vatandaşlara belirli aralıklarla yardım yapılmaktadır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımları nasıl alınır?

Bu yardımlardan yararlanmak istiyorsanız “https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr” adresinden online başvuru yapabilirsiniz. Başvuru merkezlerine gereken evraklarla giderek formu doldurabilirsiniz.

Yardım başvurusu nasıl yapılır?

Yardım için başvuruda bulunmak isteyen kişiler muhtarlıktan fakirlik beyanı belgesi ile online ya da yardım merkezlerine giderek başvuruda bulunabilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi başvuru merkezlerini çoğaltarak işlemleri daha kolay ve hızlı hale getirmiştir.

Güncel başvuru merkezleri: Akyurt AYM, Altındağ AYM, Araplar AYM, Bala Gençlik Merkezi, Elmadağ Gençlik Merkezi, Kahramankazan AYM, Kızılcahamam Gençlik Merkezi, Kuşcağız AYM, Mamak Gençlik Merkezi, Ortapınar Yenikent Gençlik Merkezi,Yahyalar AYM, Ayaş AYM, Kalecik AYM şeklinde belirtilmiştir.

Aynı zamanda https://sosyalhizmetler.ankara.bel.tr üzerinden gereken bilgiler doldurulup ön başvuru yapılır. Eğer ön başvuru onaylanırsa, başvuruyu yapan kişinin formda belirttiği iletişim numarasına onay kodu gelir. Onay mesajı başvuru yapıldıktan sonra bir hafta içinde gelir. Onay kodu geldikten sonra kişiler yardımlarını en kısa sürede teslim alır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardımı kimlere verilir?

Bu yardımdan yararlanmak için kişilerin bazı şartlara uygunluk göstermesi gerekmektedir. Bu yardımı almak isteyen kişilerde aranan özellikler:

Ankara’da ikamet ediyor olmak. Ailenin toplam gelirinin yoksulluk sınırını aşmaması.

Başvuruda bulunan kişilerin adreslerinde yapılan incelemer sonucunda komisyon tarafından belirlenen puanın 100 veya üzerinde olması.

Başvuru yapan şahıs yakıt başvurusu yaptıysa doğal gaz kullanmaması gerekmektedir.

Aynı aileden tek bir kişinin adına başvuru yapılması gerekmektedir.

65 yaş, engelli, maluliyet gibi sebeplerden dolayı hasta ve yaşlı bakım yardımı almamak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nden herhangi bir yardım almamak.

Aile içinde emekli, sigortalı, çalışan ya da BAĞKUR’a tabii olan kamu personeli, memur birinin olmaması gerekmektedir.

Başvuru yapan kişinin geçim kaynağı çiftçilik veya tarım ise Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan verilen yardımlardan almaması.

Başvuru yapan kişinin koronavirüs nedeni ile iş yeri kapanmış ya da işten çıkarılmış olması gerekmektedir.

Yardım başvuru yapan kişinin kredi desteğinden ya da ödenekten yararlanmaması gibi özellikler aranmaktadır. Yardım başvuru yapan kişinin kredi desteğinden ya da ödenekten yararlanmaması gibi özellikler aranmaktadır.

Ankara Büyük Şehir Belediyesi yardım başvuru numarası nedir?

Ankara Büyük Şehir Belediyesi yardım başvuruları için bilgi almak istiyorsanız aşağıda verilen numaraları arayarak yetkili kişilerle görüşme sağlayabilirsiniz:

• Gıda kolisi ve nakit yardımı için: (0312) 322 11 33

• Sıcak yemek yardımı için: (0530) 010 07 50

• İlçe özelinde ise şu numaraları arayarak bilgi alabilirsiniz: Keçiören Şube: (0312) 322 11 33

• Sincan Şube: (0312) 276 22 31

• Çubuk Şube: (0312) 837 99 29

• Altındağ Şube: (0312) 348 44 84

Yardım başvurusu için hangi evraklar gerekli?

Yardım başvurusunda vatandaşlardan bazı belgeler talep edilmektedir. Bu kapsamda yardımdan yararlanmak isteyen kişiler başvuru esnasında öncelikle eksiksiz ve gerçekci olarak başvuru formunu doldurmalıdır. Ardından Muhtarlıktan temin edilmiş olan fakirlik belgesi, İkametgâh belgesi, Ailedeki 18 yaş ve üstü bireyleri nüfus cüzdanı asılları ve fotokopileri talep edilmektedir.

Ankara Büyük Şehir Belediyesi yardım sorgulama

Yardım için başvuruda bulunan kişiler şubeleri arayarak yardımlarını sorgulayabilirler.

Ankara Büyük Şehir Belediyesi gıda yardımı

Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan sosyal yardımların büyük kısmı gıda yardımlarından oluşmaktadır. Bu kapsamda Ankara Büyük Şehir Belediyesi ailelere ihtiyaç duyduğu gıdaları hanedeki kişi sayısına göre karşılamaktadır ve bu yardım yılda yaklaşık olarak 160.000 aileye yapılmaktadır. Ayrıca 18 bin ihtiyaç sahibi aileye günlük yaklaşık 80 bin adet taze ekmek dağıtımı yapılır.

Yardım kolisi nedir?

Her ay belediye ekipleri tarafından dağıtılan bu yardım pandemi boyunca hasta olup evinde karantinada kalanlara, 65 yaş üstü vatandaşlara ve engelli vatandaşlara, sağlık çalışanlarına, yardıma muhtaç olan kişilere, salgın döneminde işini kaybeden vatandaşlara destek olmak amacıyla verilmektedir.

Yardım kolisinde: Domates Salçası, Makana, Yoğurt, Ayçiçek Yağı, Buğday Unu, Toz Şeker, Pirinç, Kuru Fasulye, Bulgur, Yeşil Mercimek, Kırmızı Mercimek, Konserve Bezelye, Çay bulunmaktadır.

Aynı zamanda çiftçiden alınan patates soğan da ücretsiz olarak halka dağıtılmaktadır. Böylece hem çiftçiler hem de vatandaşlar için gıda desteği sağlanmış olur.

Ankara Büyükşehir Belediyesi maddi yardımlar nelerdir?

Simitçilere ek olarak 500 TL nakdi destek.

AŞTİ’de çalışan taksicilere maddi yardım ve belirli zamanlarda durak ve depo ücreti tahsil edilmemesi.

İhtiyaç sahibi kimselere yardım kartı verilmesi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yardım kartı nedir?

İhtiyaç sahibi vatandaşlar yardım kartını tekel ürünleri dışında her türlü market ve gıda alışverişlerinde kullanabilir. Pandemide işsiz kalan kişilerin 500 TL’lik alışveriş yapabilmesine olanak sağlar. Bu kart ile ayrıca su faturası ve elektrik faturası gibi faturalar da ödenebilir. Ayrıca salgın döneminde zarar görmüş olan taksici, berber, kuaför, müzisyen, gibi meslek grupları da bu karttan yararlanabilmektedir.

Yardım kartı nerelerde geçerlidir?

Bu yardım kartı tüm marketlerde geçerlidir. Belediye tarafından büyük marketler ile anlaşma yapılmıştır yani vatandaşlar şehirdeki bütün marketlerde kullanabilir.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın organize ettiği bu destek paketlerinden binlerce aile faydalanmaktadır. Bu yardım projeleri ile zor durumda olan vatandaşların sıkıntıları giderilmiş olur.