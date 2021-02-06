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Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! ihtiyaç sahiplerinin YKS ücretini ödeyecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz gün başlayan üniversite sınavı -YKS başvuru sürecinde ihtiyaç sahibi ailelerin başvuru ücretini ödeyeceklerini duyurdu.

06 Şubat 2021 Cumartesi 13:22
Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu! ihtiyaç sahiplerinin YKS ücretini ödeyecek
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ÖSYM, milyonlarca lise son sınıf öğrencinin 26-27 Haziran tarihinde ter dökeceği YKS sınavı başvuru sürecinin başladığını geçtiğimiz gün duyurdu.

3 oturum şeklinde 26-27 Haziran tarihinde yapılacak olan sınava girecek öğrenciler sınav başvuru ücretlerini banka hesaplarına yatırarak sınava başvuru yapacaklar.

Bu kapsada Ankara Büyükşehir Belediyesi ise YKS sınavına başvuru yapan, ihtiyaç sahibi öğrencilerin YKS başvuru ücretinin belediye tarafından ödeneceğini duyurdu.

Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yapmış olduğu açıklamada tüm çocukların hakkının eşit eğitim ve güzel bir gelecek olduğunu belirtti.

Yavaş, 'Sosyal yardım alan ailelerimizin ve pandemide kapanan sektör çalışanlarımızın çocuklarının 2021-YKS ücretlerini karşılayacağız. Siz sadece hayal edin, çalışın ve başarın. Biz daima yanınızda olacağız.' ifadelerini kullandı.

Destekten faydalanmak isteyen aileler "forms.ankara.bel.tr/yks2021" adresindeki gerekli bilgileri doldurarak başvuru yapılabilecek.



Son Güncelleme: 06.02.2021 13:22
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Anahtar Kelimeler:
YksAnkara Belediyesi
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