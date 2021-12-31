Ankara Askıda Fatura uygulaması nedir, nasıl başvuru yapılır?

Pandemi sürecinde birçok vatandaş sıkıntılı zamanlar geçiriyor. Ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşları bir nebze de olsa rahatlatmak için birçok yardım kampanyası düzenleniyor. Bu yardım kampanyalarından birisi de Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Askıda Fatura uygulamasıdır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Askıda Fatura Uygulaması

Uygulama, Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş tarafından müjdelenmişti. Kurulmuş olan bir intenet sitesinin aracılığıyla başvuru yapan kişilere fatura ödemelerinde destek veriliyor. Söz konusu destek için açılmış olan intenet sitesi Ankara iline özel olarak açılan bir sitedir. Vatandaşlara sunulacak üç adet destek bulunuyor. Vatandaşlara yapılacak destekler; nakit yoldan destek, Ankara Kartın dolum takviyesi ile askıda su faturası destekleridir. Bu yardımı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bayramda attığı tweet’le müjdelemişti. Yardım, Ankara Tek Yürek kampanyasıyla verilmekte olan bir yardım kampanyası özelliği taşıyor.

Ankara Askıda Fatura Uygulaması başvuruları

Yardım başvuruları birçok yöntemle yapılıyor. Bu yöntemlerin ilki akıllı telefonlara indirilen Başkent Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmaktır. Uygulamayı indirince kolaylıkla başvuru işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Askıda Fatura Uygulamasına başvurmanın bir diğer yöntemiyse belediyeye ait 153 numaralı hattı aramak. 153 numaralı hattı arayıp ihtiyacınız olduğunu belirterek başvuru talebinde bulunabilirsiniz. Söz konusu 2 yöntemin haricinde bir başka yöntem de, intenetten erişim sağlanabilecek Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan web sitesi. Belediyeye ait resmi web sitesine giriş yaptıktan sonra ihtiyaç yardım talebi formunda istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak doldurarak başvuru işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Yaptığınız başvuruları kabul edildiği durumda, su faturalarınızı askıda fatura işlemine bırakma şansını yakalıyorsunuz. Aynı zamanda maddi destek isteği olan vatandaşlar ile Ankara Kartına yükleme işlemlerinde destek görmek isteyen vatandaşlar da başvuru yaparak yardımlardan yararlanabilirler.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından askıya alınan faturalar nelerdir?

Ankara askıda uygulamasına yapılan başvurusu kabul edilen kişiler ödeme işlemlerinin nasıl yapılacağını merak ediyorlar. Kampanyayı ilk başlatan İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu ve ardından Ankara ili için de uygulanmaya başlandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin aracılığı ile ihtiyaç sahibi olan kişilerin su faturaları askıya alınıyor. Askıya alınmış olan faturalara yardım etmek isteyen hayır severlerin yardımlarıyla bu faturalar ödeniyor ve yardım oluşturulmaya başlanmış oluyor.

Askıdaki faturalara yardım etmek isteyenler, https://www.ankaratekyurek.com/ isimli siteye giriş yapıp sayfadaki “su ver” seçeneğini seçerek yardımlarını yapabilirler. Sayfadaki diğer yardım seçenekleriyse şunlardır; iftar ver, el ver, bilet ver. Bu yardımlardan istediğinizi ve tutarı seçip yardım kampanyasında yer alabilirsiniz.