Ankara askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

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ANKARA ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak / ANKARA
Tel:0.312.362 70 71
Faks:0.312.320 41 83
ankaraasda@msb.gov.tr
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AKYURT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.362 49 34
Faks:0.312.362 49 21
mamak_as_sb@msb.gov.tr
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ALTINDAĞ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak / ANKARA
Tel:0.312.320 31 19
Faks:0.312.320 32 70
altindag_as_sb@msb.gov.tr
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AYAŞ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA
Tel:0.312.763 10 07
Faks:0.312.763 34 32
ayas_as_sb@msb.gov.tr
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BALA ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak / ANKARA
Tel:0.312.320 36 73
Faks:0.312.320 39 96
bala_as_sb@msb.gov.tr
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BEYPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA
Tel:0.312.763 10 07
Faks:0.312.763 34 32
beypazari_as_sb@msb.gov.tr
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ÇAMLIDERE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Akçay Mah. Şehit Abdullah Ünsal Sk. No:1 Kızılcahamam/ANKARA
Tel:0.312.736 10 05
Faks:0.312.736 00 66
kizilcahamam_as_sb@msb.gov.tr
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ÇANKAYA ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 36 73
Faks:0.312.320 39 96
cankaya_as_sb@msb.gov.tr
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ÇUBUK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 58 53
Faks:0.312.320 30 90
cubuk_as_sb@msb.gov.tr
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ELMADAĞ ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.362 49 34
Faks:0.312.362 49 21
mamak_as_sb@msb.gov.tr
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ETİMESGUT ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 58 53
Faks:0.312.320 30 90
yenimahalle_as_sb@msb.gov.tr
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EVREN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Mustafacık Mah. Er Sok. No:2 Şereflikoçhisar/ANKARA
Tel:0.312.687 17 51
Faks:0.312.687 62 77
serflikochisar_asb@msb.gov.tr
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GÖLBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 17 35
Faks:0.312.320 32 53
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GÜDÜL ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA
Tel:0.312.763 10 07
Faks:0.312.763 34 32
beypazari_as_sb@msb.gov.tr
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HAYMANA ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:14 Polatlı/ANKARA
Tel:0.312.623 11 05
Faks:0.312.623 54 41
haymana_as_sb@msb.gov.tr
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KALECİK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 29 43
Faks:0.312.362 49 96
kalecik_as_sb@msb.gov.tr
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KAZAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 29 43
Faks:0.312.362 49 96
kecioren_as_sb@msb.gov.tr
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KEÇİÖREN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 29 43
Faks:0.312.362 49 96
kecioren_as_sb@msb.gov.tr
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KIZILCAHAMAM ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Akçay Mah. Şehit Abdullah Ünsal Sok. No:1 Kızılcahamam/ANKARA
Tel:0.312.736 10 05
Faks:0.312.736 00 66
kizilcahamam_as_sb@msb.gov.tr
|
MAMAK ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.362 49 34
Faks:0.312.362 49 21
mamak_as_sb@msb.gov.tr
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NALLIHAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA
Tel:0.312.763 10 07
Faks:0.312.763 34 32
beypazari_as_sb@msb.gov.tr
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POLATLI ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:14 Polatlı/ANKARA
Tel:0.312.623 11 05
Faks:0.312.623 54 41
polatli_as_sb@msb.gov.tr
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PURSAKLAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 29 43
Faks:0.312.362 49 96
kecioren_as_sb@msb.gov.tr
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SİNCAN ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 17 35
Faks:0.312.320 32 53
sincan_as_sb@msb.gov.tr
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ŞEREFLİKOÇHİSAR ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Mustafacık Mah. Er Sok. No:2 Şereflikoçhisar/ANKARA
Tel:0.312.687 17 51
Faks:0.312.687 62 77
serflikochisar_asb@msb.gov.tr
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YENİMAHALLE ASKERLİK ŞUBESİ
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Adres:Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA
Tel:0.312.320 58 53
Faks:0.312.320 30 90
yenimahalle_as_sb@msb.gov.tr
Son Güncelleme: 14.01.2021 19:11