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Ankara askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri

Askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, askerlik şubelerinin iletişim adreslerini merak etmeye başladı. Ankara'da askerlik şubelerinin telefon numaraları nedir? Ankara'da bulunan askerlik şubelerinin faks numaraları nedir? Ankara'da bulunan askerlik şubelerinin adresleri nedir? Gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı.

14 Ocak 2021 Perşembe 19:11
Ankara askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
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ANKARA ASKERLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak / ANKARA

Tel: 

0.312.362 70 71

Faks:

 0.312.320 41 83

ankaraasda@msb.gov.tr

AKYURT ASKERLİK ŞUBE

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 

0.312.362 49 34

Faks: 

0.312.362 49 21

mamak_as_sb@msb.gov.tr

ALTINDAĞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak / ANKARA

Tel:

 0.312.320 31 19

Faks:

 0.312.320 32 70

altindag_as_sb@msb.gov.tr

AYAŞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA

Tel:

 0.312.763 10 07

Faks:

 0.312.763 34 32

ayas_as_sb@msb.gov.tr

BALA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak / ANKARA

Tel:

 0.312.320 36 73

Faks:

 0.312.320 39 96

bala_as_sb@msb.gov.tr

BEYPAZARI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA

Tel:

 0.312.763 10 07

Faks:

 0.312.763 34 32

beypazari_as_sb@msb.gov.tr

ÇAMLIDERE ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Akçay Mah. Şehit Abdullah Ünsal Sk. No:1 Kızılcahamam/ANKARA

Tel:

 0.312.736 10 05

Faks:

 0.312.736 00 66

kizilcahamam_as_sb@msb.gov.tr

ÇANKAYA ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel:

 0.312.320 36 73

Faks:

 0.312.320 39 96

cankaya_as_sb@msb.gov.tr

ÇUBUK ASKERLİK ŞUBESİ

 

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel:

 0.312.320 58 53

Faks:

 0.312.320 30 90

cubuk_as_sb@msb.gov.tr

ELMADAĞ ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 

0.312.362 49 34

Faks: 

0.312.362 49 21

mamak_as_sb@msb.gov.tr

ETİMESGUT ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 

0.312.320 58 53

Faks: 

0.312.320 30 90

yenimahalle_as_sb@msb.gov.tr

EVREN  ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Mustafacık Mah. Er Sok. No:2 Şereflikoçhisar/ANKARA

Tel: 

0.312.687 17 51

Faks: 

0.312.687 62 77

serflikochisar_asb@msb.gov.tr

GÖLBAŞI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 

0.312.320 17 35

Faks: 

0.312.320 32 53

sincan_as_sb@msb.gov.tr

GÜDÜL ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA

Tel:

 0.312.763 10 07

Faks:

 0.312.763 34 32

beypazari_as_sb@msb.gov.tr

HAYMANA ASKERLİK ŞUBESİ

 

Adres: 

Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:14 Polatlı/ANKARA

Tel: 

0.312.623 11 05

Faks: 

0.312.623 54 41

haymana_as_sb@msb.gov.tr

KALECİK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel:

 0.312.320 29 43

Faks:

 0.312.362 49 96

kalecik_as_sb@msb.gov.tr

KAZAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel:

 0.312.320 29 43

Faks:

 0.312.362 49 96

kecioren_as_sb@msb.gov.tr

KEÇİÖREN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel:

 0.312.320 29 43

Faks:

 0.312.362 49 96

kecioren_as_sb@msb.gov.tr

KIZILCAHAMAM ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Akçay Mah. Şehit Abdullah Ünsal Sok. No:1 Kızılcahamam/ANKARA

Tel:

 0.312.736 10 05

Faks:

 0.312.736 00 66

kizilcahamam_as_sb@msb.gov.tr

MAMAK ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 

0.312.362 49 34

Faks: 

0.312.362 49 21

mamak_as_sb@msb.gov.tr

NALLIHAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Kurtuluş Mah. Milli Egemenlik Cd. No:47 Beypazarı/ANKARA

Tel:

 0.312.763 10 07

Faks:

 0.312.763 34 32

beypazari_as_sb@msb.gov.tr

POLATLI ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Gazi Mahallesi Fevzi Çakmak Cad. No:14 Polatlı/ANKARA

Tel: 

0.312.623 11 05

Faks: 

0.312.623 54 41

polatli_as_sb@msb.gov.tr

PURSAKLAR ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk.No:35 Mamak/ANKARA

Tel:

 0.312.320 29 43

Faks:

 0.312.362 49 96

kecioren_as_sb@msb.gov.tr

SİNCAN ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 

0.312.320 17 35

Faks: 

0.312.320 32 53

sincan_as_sb@msb.gov.tr

ŞEREFLİKOÇHİSAR  ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Mustafacık Mah. Er Sok. No:2 Şereflikoçhisar/ANKARA

Tel: 

0.312.687 17 51

Faks: 

0.312.687 62 77

serflikochisar_asb@msb.gov.tr

YENİMAHALLE  ASKERLİK ŞUBESİ

Adres: 

Abidinpaşa Mah. Münzeviler Sk. No:35 Mamak/ANKARA

Tel: 

0.312.320 58 53

Faks: 

0.312.320 30 90

yenimahalle_as_sb@msb.gov.tr

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 19:11
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