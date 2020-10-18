Anayasa Mahkemesi Başkanı ne iş yapar, yetkileri nelerdir? 2020-2021 Anayasa Mahkemesi Başkanı yetki, görev tanımı ve maaş bilgileri

Ülkemizde binlerce memur devlet görevlisi olarak çalışmaktadır. Memurların çoğunluğu düz memur denilen devlet kurumlarında işleyişi yürüten kişilerdir. Bu kişilerin dışında devlet görevlisi olarak yüksek mercilerde görev yapan kişilerde vardır.

Devlet görevlisi olarak çalışan en yüksek memur kademesi hakim ve savcılardır. Bunun nedeni ise bu kişilerin yaptığı işlerin direk olarak işleyişi etkilemesidir. Bu kişilerin bu zorlu görevleri nedeniyle aldıkları maaş ve emekli ikramiyeleri daha fazladır.

Anayasa Mahkemesi Başkanı nedir, kimdir?

Kısa adıyla AYM olarak bilinen ve Türkiye’nin en yüksek anayasalorganı olan kurum Anayasa Mahkemesidir. Bu mahkeme yetkisi, görevi ve sorumlulukları açısından hiyerarşik olarak üst kısımda yer alır. Bu yargı organı kanunları, Cumhurbaşkanı Karanamelerini, TBMM içtüzüğünü denetleyerek anayasaya uygun olup olmadığını inceler. Anayasa, hiyerarşi olarak tüm bu sistemin en üstü olarak kabul edilir ve kanun, tüzük gibi alt dalları anayasaya uygun olmak zorundadır.

Bu kurumun 1962 yılında kurulmuş ve demokratik yönetim anlayışının en önemli kollarından biri olarak işlevini sürdürmektedir.

Anayasa Mahkemesi Başkanı ne iş yapar?

Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın görev ve sorumlulukları şunlardır;

Kanunların, Cumhurbaşkanı karanamelerinin ve TBMM içtüzüğünün anayasaya uygunluğunu denetlemek.

Vatandaşın başvurularını görüşmek.

Anayasa değişikliklerini şeklen inceler ve denetler.

Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Bakanlar, Yargıtay ve Danıştay Başkanı ile üyeleri gibi devletin en üst kısmında görev yapan kişilerin suçlanmaları durumunda yargı görevi görür.

Bu kişilerin dışında Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları da Yüce Divanda yargılanır.

Parti kapatma, yasama dokunulmazlığı gibi alanlarda mahkeme konumundadır.

2020-2021 Anayasa Mahkemesi Başkanı emekli maaşı ve ikramiyesi

Hakim ve savcı olan kişiler unvanları gereği yüksek emekli maaşı ve ikramiyesi alır. Bu ödemelerde ek gösterge, kıdem yılı fiili hizmet süresi ve görev tazminatı gibi noktalar dikkate alınarak hesaplama yapılır. Tüm bu kriterleri göz önüne alarak hesaplama yapıldığında 40 yıl hizmet etmiş bir anayasa mahkemesi başkanının emekli maaşı 13.300 TL civarındadır. Emekli ikramiyesi ise 315 bin lira ile 400 bin lira arasında olacaktır.