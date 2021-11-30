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Anaokulunda usta öğreticilik nedir? Usta öğreticilik maaşı ne kadardır?

Anaokullarında birçok iş alanı bulunmaktadır. Bu iş ilanlarından biri olan usta öğreticilik mesleği araştırılmaktadır. Anaokulunda usta öğreticilik nedir? Ayrıca usta öğreticilerin ne kadar maaş kazandıkları da araştırılmaktadır. Usta öğreticilik maaşı ne kadardır? Bu haberimizde usta öğreticilik ile ilgili merak edilen detayları sizler için derledik. İşte usta öğreticilik ile ilgili detaylar...

30 Kasım 2021 Salı 07:16
Anaokulunda usta öğreticilik nedir? Usta öğreticilik maaşı ne kadardır?
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Anaokulunda çalışan usta öğreticinin ne iş yaptığı araştırılmaktadır. Usta öğretici ne iş yapmaktadır? Usta öğretici olmak için hangi belgelere sahip olmak gerekir?

Anaokulunda usta öğretici olmak

Çalıştığı anaokulunda,eğitim programına uygun şekilde senelik ya da günlük planları hazırlayıp uygulayan kişiler usta öğreticiler olarak bilinmektedir. Usta öğreticiler 2.826 TL ile 5.900 TL arasında maaş almaktadır. Anaokulunda usta öğretici iş ilanları için İşkur’un sitesine bakabilirsiniz.

Usta öğretici olabilmek için önlisans mezunu olma şartı bulunmaktadır.

Anaokulunda usta öğreticinin işi nedir?

Eğitim planına göre yıllık ve günlük planlar geliştirmek ve uygulamak, faaliyetler için gerekli eğitim materyallerini hazırlamak, ekipman ve eğitim materyallerinin korunması, bakım ve onarımını sağlamak,

Çocuğun kişisel bilgi formu ve kazanım değerlendirme formunun doldurulması, gelişim ve sağlık kayıtlarının saklanması, yılsonu ilerleme raporları ve öğrenci dosyalarının hazırlanması,

Aile eğitimi ile ilgili araştırmaların planlanmasına katılmak ve uygulamak, okulun kutladığı özel günü planlamak ve uygulamak,

Genel okul etkinliklerine katılmak ve özel eğitime ihtiyacı olan çocukları eğitmek için önlemler almak.

Görev takvimine göre görevleri yapmak,

Yönetim tarafından verilen eğitimlerle ilgili diğer görevleri yapmak,

Çocukların düzenli beslenme alışkanlıkları geliştirmelerini sağlamak için planda eğitici bir faaliyet olan kahvaltı ve öğle yemeğine katılımları sağlamak. Görevleri ve prosedürleri gerçekleştirmek gibi birçok görevi bulunmaktadır.


Son Güncelleme: 30.11.2021 07:16
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