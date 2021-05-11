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Anadolu parsı Şırnak'ta görüntülendi

Türkiye’de nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsı Şırnak’ta görüntülendi. Nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsı Şırnak’ta ortaya çıktı.

11 Mayıs 2021 Salı 21:54
Anadolu parsı Şırnak'ta görüntülendi
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Ülkemizde nesli tükenen hayvanlar arasında kabul edilen ve 20. yüzyılın sonlarında nesli tükendiği düşünülen Anadolu parsı, dün akşam Şınak’ta bulunan Cudi Dağı civarlarında görüntülendi. Foto kapana yakalanan Anadolu parsı, üç farklı fotoğraf ile görüntülendi. Ortaya çıkan bu görüntüler sonrasında bilim dünyası şaşkına döndü. Böylece Anadolu parsı uzun yıllardan sonra ilk defa görüntülenmiş oldu. Son 20 yıl içerisinde bölgede yaşayan insanlar tarafından yapılan avcılık sonucunda nesli tükenen Anadolu pars yeniden görüntülendi.

Bu görüntüler bilim dünyasını ve tüm insanları şaşkına çevirirken bir yandan büyük bir sevinç uyandırdı. Bu görüntüler sonrasında bu hayvana dair hayat popülasyonunun devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca bu hayvanlar Türkiye ve Irak sınır bölgesinde bulunmaktadır. Irak ve İran arasında koridor bölgesinde hareket ediyorlar. Bölgede böyle bir görüntünün yakalanması bu hayvanın varlığının devam ettiğine dair önemli bir işaret olarak kabul ediliyor.


Son Güncelleme: 11.05.2021 21:54
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu ParsıŞırnak
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