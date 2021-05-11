Anadolu parsı Şırnak'ta görüntülendi

Ülkemizde nesli tükenen hayvanlar arasında kabul edilen ve 20. yüzyılın sonlarında nesli tükendiği düşünülen, dün akşam Şınak’ta bulunan Cudi Dağı civarlarında görüntülendi. Foto kapana yakalanan Anadolu parsı, üç farklı fotoğraf ile görüntülendi. Ortaya çıkan bu görüntüler sonrasında bilim dünyası şaşkına döndü. Böylece Anadolu parsı uzun yıllardan sonra ilk defa görüntülenmiş oldu. Son 20 yıl içerisinde bölgede yaşayan insanlar tarafından yapılan avcılık sonucunda nesli tükenen Anadolu pars yeniden görüntülendi.

Bu görüntüler bilim dünyasını ve tüm insanları şaşkına çevirirken bir yandan büyük bir sevinç uyandırdı. Bu görüntüler sonrasında bu hayvana dair hayat popülasyonunun devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca bu hayvanlar Türkiye ve Irak sınır bölgesinde bulunmaktadır. Irak ve İran arasında koridor bölgesinde hareket ediyorlar. Bölgede böyle bir görüntünün yakalanması bu hayvanın varlığının devam ettiğine dair önemli bir işaret olarak kabul ediliyor.