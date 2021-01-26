Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

3 aracın birbirine girdiği 7 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Kocaeli Çayırova mevkiinde meydana geldi.
Gelen bilgilere akşam saatlerinde Sefa D.'nin sürücüsü olduğu araç yolda dikkatsizlik sonucu Demircan Y.'nin sürücüsü olduğu araca ardındanda Hasan Ş.'nin sürücüsü olduğu özel otomobile çarptı.
7 KİŞİ YARALANDI
Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polis, kurtarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç sürücüleri ve yanında yolcu olan 7 kişinin yaralandığı tespit etti.
Olayla ilgili soruşturma başlatırkeni kurtarma ekiplerinin araçları yoldan kaldırma çalışmaları sırasında trafik yoğunlu yaşandı.
Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik normale döndü.