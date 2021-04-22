Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! 5 araç zincirleme kazaya karıştı

22 Nisan 2021 Perşembe 21:08
Anadolu Otoyolu
’nda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre otoyolun Ankara istikametinde Kartepe ilçesi Sapanca mevkiinde 5 aracın karışmasıyla zincirleme trafik kaza
sı meydana geldi. Gerçekleşen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralanırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından en yakın çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Gerçekleşen kaza sebebiyle otoyol bir süre trafiğe kapatılırken araçların kaza alanından kaldırılmasıyla yol trafiği normal akışına döndü.
Son Güncelleme: 22.04.2021 21:08
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