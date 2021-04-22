Anadolu Otoyolu'nda korkunç kaza! 5 araç zincirleme kazaya karıştı

’nda meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre otoyolun Ankara istikametinde Kartepe ilçesi Sapanca mevkiinde 5 aracın karışmasıyla zincirleme trafiksı meydana geldi. Gerçekleşen kaza sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralanırken yaralılar ilk müdahalelerinin ardından en yakın çeşitli hastanelere kaldırıldılar. Gerçekleşen kaza sebebiyle otoyol bir süre trafiğe kapatılırken araçların kaza alanından kaldırılmasıyla yol trafiği normal akışına döndü.