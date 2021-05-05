İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Anadolu Efes atama gerçekleştirdi

Anadolu Efes atama gerçekleştirdi. Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi’ne atama yapıldı. Bu atamadan sonra şirketin yükselmesi bekleniyor.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:27
Anadolu Efes atama gerçekleştirdi
Takip Et:

Daha önce Efes pilsen olarak piyasalarda faaliyet gösteren ve sonrasında ismine gelen tepkilerden dolayı Anadolu Efes ismini alan Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi Anonim Şirketi yeniden gündeme geldi. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada Anadolu Efes mali işler direktörü olarak uzun bir süredir görev yapan Orhun Köstem, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra görevinden ayrılacak. 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra Anadolu Efes mali işler direktörü olarak Gökçe yanaşmayan göreve başlayacak.

Gökçe yanaşmayan hali hazırda Anadolu Efes Moldova genel müdür olarak görev yapıyor. Anadolu Efes, aynı zamanda Eurolig mücadelesi veren Anadolu Efes basketbol takımının ana sponsoru olarak dikkat çekiyor. Anadolu Efes ülkemizde uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Özellikle bira konusunda Türkiye’nin en büyük firmalarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Yapılan bu atama sonrasında şirketin yeniden çıkışa geçeceği düşünülüyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 09:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Anadolu EfesBiracılık
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hıdırellez efsanesi nedir? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez nasıl dilek dilenir?
Hıdırellez efsanesi nedir? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez nasıl dilek dilenir?
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları

Popüler Haberler

Hıdırellez efsanesi nedir? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez nasıl dilek dilenir?
Star Wars Günü nedir? Google'dan Star Wars gününe özel doodle!
Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın nerelidir?
Türkan Hanımın Konağı Rabia kimdir? Arzu Yanardağ Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Acemi Anneler nerede çekiliyor? Acemi Anneler dizisi çekim yeri
Emanet Bora kimdir? Göksel Kayahan hakkında bilgiler
Türkan Hanımın Konağı Zehra karakterini kim canlandırıyor? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir?
Şeref Bey dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Milletvekili maaşları ne kadardır? Mayıs 2021 Milletvekili maaşları neye göre belirleniyor?
Prefabrik ev için geri ödemesiz hibe 30 TL kredi nasıl alınır? Mayıs 2021
Son Yaz 7 Mayıs neden yok, neden yayınlanmıyor?
TEB ihtiyaç kredisi başvuru şartları nelerdir? teb bankası kredi alma şartları
Şarkılar Bizi Söyler Ender Balkır kimdir, nereli? Ender Balkır kaç yaşında, evli mi?
2021 Afet ve acil durum toplanma bölgeleri nasıl öğrenilebilir?
Erken emeklilik mümkün mü? 2021 Kimler erken emekli olabilir? Kadınlar 6 yıl, erkek çalışanlar ise 2 yıl erken emekli olabilir!
Sgk teminat iadesi dilekçesi nasıl yazılmalı? 2021 sgk teminat iadesi dilekçe örneği
Kulüp dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Azerbaycan'da 2021 yılı ev kiraları ne kadar?
Ziraat bankası koyun kredisi şartları 2021
SGK özel hastane fizik tedavi ücretleri ödeme şartları 2021
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.