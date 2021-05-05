Anadolu Efes atama gerçekleştirdi

Daha önce Efes pilsen olarak piyasalarda faaliyet gösteren ve sonrasında ismine gelen tepkilerden dolayıismini alan Anadolu Efesve Malt Sanayi Anonim Şirketi yeniden gündeme geldi. Kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada Anadolu Efes mali işler direktörü olarak uzun bir süredir görev yapan Orhun Köstem, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra görevinden ayrılacak. 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra Anadolu Efes mali işler direktörü olarak Gökçe yanaşmayan göreve başlayacak.

Gökçe yanaşmayan hali hazırda Anadolu Efes Moldova genel müdür olarak görev yapıyor. Anadolu Efes, aynı zamanda Eurolig mücadelesi veren Anadolu Efes basketbol takımının ana sponsoru olarak dikkat çekiyor. Anadolu Efes ülkemizde uzun yıllardır faaliyet gösteriyor. Özellikle bira konusunda Türkiye’nin en büyük firmalarından bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Yapılan bu atama sonrasında şirketin yeniden çıkışa geçeceği düşünülüyor.