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Anadolu Bank personel alımını nasıl gerçekleştirir? Bankanın çalışma şartları nelerdir?

Anadolu Bankası personel alımlarını internet üzerinden açıklamaktadır. Banka bünyesinde çalışmak isteyenler için açıklamalarda bulunan banka, başvuru şartlarını duyurmuştur.

17 Ekim 2020 Cumartesi 18:23
Anadolu Bank personel alımını nasıl gerçekleştirir? Bankanın çalışma şartları nelerdir?
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Anadolu Bank her yıl düzenli olarak personel alımı gerçekleştirmektedir. Banka tarafından aranan şartlara uyan kişiler banka bünyesinde çalışmaya başlar. Bankanın gerekli şartlarını yerine getiren kişiler, bankanın personel alımları yaptığı tarihleri gözeterek başvuru yapmaları halinde iş başvurusu yapabilirler. 20 yıldır bankacılık alanında bulunan banka hizmet kadrosunu büyüterek daha iyi hizmet vermeyi amaçlamaktadır.

Anadolu Bank personel alımları ne zaman?

Anadolu Bank personel alımları yapacağı zaman bu alım ilanlarını kendi resmi intenet sitesi üzerinden paylaşmaktadır. Ayrıca bankanın anlaştığı iş ilan sitelerinde de personel alımı ilanları paylaşılmaktadır. Bankada işe girmek isteyen kişiler bu ilanları takip ederek başvuru gerçekleştirebilmektedir. Başvuruda bulunan kişilere banka tarafından telefon ile geri dönüş sağlanarak başvuru işlemleri başlatılmaktadır.

Anadolu Bank personel alım şartları neler?

Banka tarafından belirlenen şartları yerine getiren kişiler banka bünyesinde çalışmaya hak kazanır. Bankanın ilk olarak adayların eğitim durumuna bakmaktadır. Banka bünyesinde çeşitli pozisyonlarda çalışacak kişilerin en az lise mezunu olması gerekir. Lise ve üniversite mezunu kişiler kendilerine uygun pozisyonlara başvuru yapabilmektedir.

Anadolu Bankası iş başvurusu


Bankada çalışacak kişiler için Anadolu Bank tarafından açılan pozisyonlar şu şekildedir:

  • Ticari bankacılık portföy yöneticisi olarak,
  • Gişe asistanı olarak,
  • Kobi bankacılığı portföy yönetmeni olarak,
  • Yazılım geliştirme uzmanı,
  • Parekende bankacılık kredi ağırlıklı portföy,
  • Vergi yönetmen yardımcısı veya yönetmeni olarak,
  • BT operasyon destek uzmanı

Bu alanlara başvuru yapacak kişiler şartlarına uygun pozisyonlardan birini seçmelidir.

Anadolu Bankası insan kaynakları iletişim

Anadolu Bankası insan kaynakları ile iletişime geçmek isteyen kişiler bankanın resmi intenet sitesinden insan kaynakları bölümüne geçiş yapabilmektedir. Açılan sayfada insan kaynakları ile ilgili gerekli bilgilere ulaşılacaktır.

Anadolu Bankası çalışma saatleri

  • Sabah 09:00 ile 12:30
  • Öğle arası 12:30 ile 13:30
  • Öğle mesaisi 13:30 ile 17:00

Anadolu Bankası çalışma şartları ve sosyal haklar

Anadolu Bankası tüm çalışanlarına aynı hakları sunmaktadır. Banka tarafından sunulan haklar ve şartlar ile birlikte çalışanlar kendini güvende hisseder. Bu şekilde banka, çalışanlarının daha özverili çalışmasını sağlar.



Son Güncelleme: 17.10.2020 18:23
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Anahtar Kelimeler:
Anadolu BankasıPersonel Alımı
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