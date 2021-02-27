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Amerikalı oyuncu Phoebe Price yine farklı kıyafetiyle dikkatleri çekti

48 yaşındaki Amerikalı oyuncu Phoebe Price, yine kıyafetiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncu para çekerken paparazzilere verdiği pozla dikkatleri çekti.

27 Şubat 2021 Cumartesi 13:39
Amerikalı oyuncu Phoebe Price yine farklı kıyafetiyle dikkatleri çekti
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Küresel çapta yaşanan korona virüs pandemisi sebebiyle setler ara veren Amerikalı ünlü oyuncu Phoebe Price bu süreçte sık sık adından söz ettirmeyi başardı.

Genellikle dışarıya çıktığında giydiği kıyafet ve tarzıyla dikkatleri çeken ünlü oyuncu bu seferde aynı şekilde gündem oldu.

Evinden çıkan ve ATM'den para çekerken, görüntülenen güzel yıldız giydiği kıyafetiyle ve paparazilere verdiği pozlarla dikkatleri çekti.

48 yaşındaki ünlü oyuncu korona virüs sebebiyle karantinaya girdiği evinden zaman zaman verdiği pozlarla takipçilerini unutmamış ve onlarla etkileşim halinde olmaya devam etmişti.

Phoebe Price aynı zaman da bu süreçte kendini spora vermiş ve sık sık tenis oynarken görüntülenmişti.

İŞte başarılı yıldızın sokakta paparazilere verdiği ve dikkatleri üzerine çektiği o pozları

 

 



Son Güncelleme: 27.02.2021 13:39
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