Amerika vatandaşlık hakkı için istenen şartlar nelerdir?

Dünyanın en güçlü ekonomisi olan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığı diğer Avrupa ülkelerine göre daha zor olsa da gelişmekte ve geri kalmış ülke vatandaşlarının en merak ettiği ABD vatandaşlığının nasıl alınacağı olmuştur.

ABD vatandaşı olmanın en kolay yolu diğer tüm ülkelerde olduğu gibi ABD’de doğmaktır. Başka bir ülkenin vatandaşı olunsa bile anne eğer çocuğunu ABD topraklarında dünyaya getirirse ABD vatandaşı sayılır.

ABD vatandaşı olanların avantajları nelerdir?

ABD vergi kanunlarından faydalanma

Amerikan pasaportuna sahip olmak ki bu durumda dünyanın hemen hemen tüm ülkelerine vizesiz giriş vardır.

Geri gönderilme durumu olmaması

Oy kullanma hakkı

Federal yardımlar ve istihdam avantajları

6 aydan uzun istediğiniz kadar seyahat etme hakkı

Devlet teşvikleri ve burslardan yararlanabilme

Amerikan devletinin vatandaşlarına sunduğu bütün imkanları kullanabilme

ABD vatandaşı olmak ne kadar sürer?

Amerikan vatandaşı olabilmek için yapılması gerekenlere bakıldığında ilk olarak oturum izninin olması gerekmektedir. Bu süreç 1 yıldan fazla veya az olabilmektedir.

Yeşil kartı olanlar ABD’de 5 yıl kalabilirken, eşi ABD vatandaşı olanlar için 2 yıl, ebeveynleri ABD vatandaşı olanlar ise 5 yıl ABD’de kalabilir. Ayrıca ABD ordusunda görevli personelseniz 2 yıl ABD’de kalabilirsiniz. Ancak 2 yılın tamamını ABD topraklarında geçirmeniz gerekmektedir.

Amerikan vatandaşlığına geçiş süreci

Tüm şartları sağladıktan sonra başvuru formu doldurmanız gerekmektedir. ilk olarak N-400 formunun ücretinin ödenmesi gerekmektedir. Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) formu doldurulduktan sonra inceleme süreci başlar. Formun incelenerek size bildirilme süreci ise 6 ay le 1 yıl arasında değişiklik gösterir.

Form doldurma işlemi yapılırken önemli olan formun hatasız doldurulması gerekmesidir. Hata yapılması durumunda formun süresi uzayabilir hatta direkt olarak ret cevabı verilebilir. Çevirilerde yapılacak olan herhangi bir hata formun olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Bu konuda uzman olan göçmenlik avukatlarından yardım alınması doğru olacaktır.

N-400 sonrasında göçmenlik görüşmeleri

USCIS formu olumlu sonuçlandıktan sonra tarafınıza dönüş sağlanır. Alınan davet sonrasında birçok teste tabi tutulursunuz.

USCIS formları fazla sayıda olduğu için görüşmeler ileri tarihlere atılır. Başvuru yapılırken yoğun bölgelerin seçilmemesi sürecin kısalmasını sağlar.

Önek vatandaşlık görüşmesi

Mülakat sonrasında ABD vatandaşlık yemini edilmesi gerekmektedir. vatandaşlık yemini alabilmek için ise 2 yıl veya 180 ay civarında beklemeniz gerekmektedir.

Amerikan vatandaşı olma şartları nelerdir?

18 yaş ve üzerinde olmak

Yeşil kartınızın 5 sene boyunca olması ikamet izni almanıza yardımcı olur

Ahlaklı ve iyi karakterli olmak

İngilizceyi temel seviyede bilmek

ABD tarihi ve hükümeti hakkında bilgi sahibi olmak (Vatandaşlık görüşmesinde bu konu hakkında sorular soruyorlar)

Vatandaşlık, bağlılık yemini için istekli olmak

Vatandaşlık mülakatları için neler yapılması gerekir?

USCIS formu doldurulduktan sonra başvuru sahibinin geçmişi sorgulanır. Herhangi bir suç işleyen kişilerin ABD topraklarında tehdit oluşturduğu düşünüldüğü için direkt olarak ret cevabı verilir.

Başvuru başvurusu onaylandıktan sonra sizden parmak izi istenmektedir. Belirlenen saat ve zamanda uygulama destek merkezlerine gidilmesi gerekmektedir.

USCIS sınavı öncesinde ek belgeler talep edilebilir. N400 formu için gereken tüm şartları ve prosedürleri sağlamış olmanız gerekir.

Yemin sonrasında sınavı geçerseniz birkaç gün içerisinde orada ki görevliler tarafından bilgilendirilirsiniz.

Vatandaşlık yemini edilirken mümkünse takım elbise ve yeşil kartın yanınızda olması gerekir.