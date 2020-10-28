Amerika gitmek isteyenler için Green Card başvurusu

Birçok insan Amerika’da yaşamanın hayalini kurmaktadır. Amerika’da yaşamak isteyen vatandaşlarımız Amerika’ya nasıl gidileceğinin yollarını arıyor. Amerika’ya gidebilmek ve Amerika’da yaşamak isteyen vatandaşlarımız Green Card nasıl alınır sorusunun yanıtlarını öğrenmek istiyor. Green Card alabilmek için bazı evrakları ve şartları taşıyor olmanız gerekmektedir. Green Card başvuru tarihleri binlerce insanın merak ettiği bir konudur.

Green Card

Amerika vatandaşı olmayıp da Amerika’da yaşamak isteyen kişiler Green Card almak zorundandırlar. Bu sayede Amerika’da yaşama imkanı elde ederler. Bu uygulama göçmenlik vizesi anlamına gelmektedir. 1990 yılından itibaren uygulanmaktadır. Ayrıca 21 yaş altındaki çocuklarınızı da kapsar. Bu kart sayesinde Amerika’da çalışma izni de almış olursunuz.

Green Card çekilişle verilmektedir. Dünyanın farklı bölgelerindeki insanlara bu fırsat sunulurken maalesef Türkiye vatandaşlarına verilmemektedir. Amerika bir fırsatlar ülkesidir. Bu yüzden binlerce insan her yıl Green Card başvurusunda bulunmaktadır.

Kimler Green Card Başvurusu Yapar?

Green Card başvurusunda bulunabilmek için en az lise mezunu olmanız gerekmektedir. Lisans eğitimini tamamlayan kişilerin başvurudan önceki son 5 yıl içerisinde 2 yıllık bir iş deneyimine sahip olmaları gerekmektedir. Eğer Green Card verilmeyen bir ülkenin vatandaşıysanız ancak eşiniz Green Card verilen bir ülkede doğmuşsa eşiniz üzerinden de Green Card başvurusu yapabilirsiniz. Ayrıca anne ve babanınız doğduğu ülke üzerinden de Green Card başvurusunda bulunabilirsiniz.

Green Card Başvurusunda Gerekli Belgeler

Green Card alabilmek için birtakım belgeleri tamamlamanız gerekmektedir. Bu belgelerden biri de kimlik belgesidir. Ayrıca biyometrik fotoğraf da istenmektedir. 21 yaşından küçük çocuklar için de kimlik fotokopisi ve biyometrik fotoğraf istenmektedir. Bu belgelerin yanında şu belgeler de istenmektedir.

Tam vukuatlı nüfus kaydı öneği,

Lise ya da üniversite mezuniyet belgesi,

Lise mezunları için son 5 yılda 2 yıl çalıştığını gösteren belge,

İkametgah belgesi.

Green Card Başvurusu

Green Card başvurusunda bulunabilmek için DV Lottery sitesine girmek gerekmektedir. Bu siteden başvuru için gerekli işlemleri yapabilirsiniz. Başvurunun başlangıç aşamasında Begin Entry tuşuna basmanız gerekmektedir. Sisteme fotoğrafınızı yüklemeniz gerekiyor. Ancak fotoğrafın uygun olup olmadığını buradan anlayamazsınız. Fotoğrafın uygun ölçülerini sormanızda fayda vardır. Buradaki bilgileri detaylı olarak doldurmanız gerekmektedir. Sonrasında Continue tuşuna basmanız gerekmektedir.

Aracı Şirketler Üzerinden Green Card Başvurusunda Bulunmak

Green Card Başvuruları Ne Zaman Başlıyor?

Green Card alabilmek için aracı şirketleri de kullanabilirsiniz. Bu şekilde başvurmak size avantaj da sağlar. Green Card başvurusu bireysel olarak intenet üzerinden de yapılabildiği gibi şirketler üzerinden de yapılabilmektedir. Firma üzerinden başvurursanız başvurunuzu eksiksiz bir şekilde yapma fırsatınız vardır. Başvurular Türkçe yapılmamaktadır. Başvuruyu yapabilecek kadar İngilizce bilgisine sahip olmak gerekmektedir.

Green Card başvuru zamanları her yıl değişiklik göstermektedir ancak genel olarak sonbahar ve yaz aylarında olmaktadır. Green Card başvuru için sistemlerin açılmasını beklemeniz gerekiyor. Başvurular açıldığında son başvuru tarihine kadar başvurunuzu yapmanızda fayda vardır. 2020 yılında Green Card başvuruları 3 Ekim 2019 tarihi itibariyle başladı. Başvurular 6 Kasım 2019 tarihinde sona erdi. Kazananlar ise 7 Mayısıs 2020 tarihinde açıklandı. 2021 yılı Green Card başvurularının da bu sene Eylül ya da Ekim aylarında alınmasını bekliyoruz.

Green Card Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Green Card başvurusunun en önemli etkeni doğduğunuz ülkedir. Çünkü başvurularınız doğduğunuz ülkeye göre değerlendirilir. Almanya’da doğmuş bir Türk, Türkiye üzerinden başvuru yapamaz. Çok fazla başvuru olduğunda, bazı hatalı başvurular değerlendirilmeye alınmaz. Başvurunuzun değerlendirilmeye alınmasını istiyorsanız başvuru sırasında sizden istenen tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız gerekmektedir.

Kaç Kişi Green Card Alabilir?

Bir yıl içerisinde Green Card kontenjanı 50 bin kişidir. Dünyanın çok farklı yerlerinden Green Card başvuruları yapılmaktadır. Her ülkenin kontenjanı birbirinden farklıdır. Ayrıca bu sayı her yıl değişiyor. Ülkemizde 2017 yılında Green Card sahibi kişi sayısı 2.186 kişi olmuştur. 2018 yılındaki sayı ise 4.390 kişidir.

Green Card Başvuru Ücreti Ne Kadar?

Green Card alırken herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ücretsiz bir karttır. Gerekli başvuru adımlarını eksiksiz tamamlayan herkes ücretsiz çekilişe katılabilmektedir. Ancak aracı bir firma ile başvuruda bulunduysanız firmaya birtakım ödemeler yapmanız gerekecektir. Firmaların talep ettiği ücretler farklılık göstermektedir.

Green Card Sonrası Vize Görüşmeleri

Green Card almaya hak kazanan insanlarla vize görüşmeleri yapılmaktadır. Kazananlar arasında da bir mülakat yapılıyor. Burada da kazananlar arasında bir eleme yapılmaktadır. Mülakatın kötü geçmesi ya da mülakata katılmamak gibi durumlarda elenmiş olacaksınız. Mülakatlar İngilizce gerçekleşmektedir. İngilizcesi kötü olan kişilerin Green Card başvurusundan sonra kesinlikle İngilizce öğrenmeleri şarttır. Yoksa elenecekleri bir gerçektir.

Bu şartları ve koşulları yerine getirdiğiniz takdirde Green Card sahibi olabilirsiniz. Elbette ki Green Card sahibi olmak gerçekten zordur. Zor şartlar istenmektedir.