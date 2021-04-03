Ameliyat sırasında yangın çıktı

Rusya'nın Çin sınırındaki Amur bölgesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir hastanenin çatısında yangın başladı. Yangının çıktığı sıralarda hastanede ameliyathanede kalp ameliyatı yapılıyordu. Çıkan yangının kısa sürede yayılmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çıkan yangın ile ilgili Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, refakatçi, hastane personeli ve sağlık ekibi olmak üzere hastaneden çok sayıda kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Öte yandan hastanede tedavi gören toplam 67 hasta ise itfaiye ekibinin yoğun çabası ile binadan tahliye edildi. Hastaneden çıkarılan hastalardan durumu iyi olanlar evlerine gönderilirken tedavi görmesi gerekenler başka hastanelere nakledildi.

İtfaiye erleri ameliyathaneyi korumak için uzun uğraşlar verdi

Yangın sırasında itfaiye ekipleri çatıdan başlayarak yayılan yangına müdahale ederken, doktorlar tarafından kalp ameliyatı yapılıyordu. Ameliyatı durdurmayan doktorlar hastanın ameliyatına devam etti. Kata giren itfaiye ekipleri ameliyathanenin yangın durumundan etkilenmemesi için soğutma çalışması başlattı. Koruma altına alınan ameliyathaneye zehirli dumanın odaya sızmaması için kapılar kapatılırken, vantilatörler kullanıldı. Dumanların ameliyathaneye girmemesi için itfaiye ekipleri zorlu bir mücadele verdi.

Olayda çalışan ekipler ödüllendirilecek

Bölge Valisi Vasily Orlov yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yaklaşık olarak 4 saat çaba sarf ettiğini yangın devam ederken görevli doktorların hastanın kalp ameliyatını tamamladığını daha sonra ameliyatı tamamlanan hastanın başka bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı.

Canla başla çalışan itfaiye erlerinin ve doktorların ödüllendirileceği belirtilirken yaşanan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının neden dolayı çıktığı ise halen araştırılıyor.