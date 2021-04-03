İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir yeni belirti daha ortaya çıktı!
Son Dakika
Koronavirüs salgına yakalanan kişilerde bir...
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır mı? Aşı orucu bozar mı?
Son Dakika
Ramazanda oruçluyken koronavirüs aşısı yaptırılır...

Ameliyat sırasında yangın çıktı

Rusya’nın Blagoveshchensk kentindeki bir hastanede kalp ameliyatı gerçekleştirildiği sırada yangın çıktı. Çıkan yangına rağmen doktorlar, hastanın hayatını kurtarabilmek için operasyonu bitirmeden devam etti. Doktorların ameliyatı güvenli bir şekilde devam etmeleri için itfaiye erleri ameliyathaneyi koruma altına alarak dumanın içeri sızmaması için yoğun çaba harcadı.

03 Nisan 2021 Cumartesi 15:53
Ameliyat sırasında yangın çıktı
Takip Et:

Rusya'nın Çin sınırındaki Amur bölgesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir hastanenin çatısında yangın başladı. Yangının çıktığı sıralarda hastanede ameliyathanede kalp ameliyatı yapılıyordu. Çıkan yangının kısa sürede yayılmasıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çıkan yangın ile ilgili Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, refakatçi, hastane personeli ve sağlık ekibi olmak üzere hastaneden çok sayıda kişinin tahliye edildiği duyuruldu. Öte yandan hastanede tedavi gören toplam 67 hasta ise itfaiye ekibinin yoğun çabası ile binadan tahliye edildi. Hastaneden çıkarılan hastalardan durumu iyi olanlar evlerine gönderilirken tedavi görmesi gerekenler başka hastanelere nakledildi. 

İtfaiye erleri ameliyathaneyi korumak için uzun uğraşlar verdi

Yangın sırasında itfaiye ekipleri çatıdan başlayarak yayılan yangına müdahale ederken, doktorlar tarafından kalp ameliyatı yapılıyordu. Ameliyatı durdurmayan doktorlar hastanın ameliyatına devam etti. Kata giren itfaiye ekipleri ameliyathanenin yangın durumundan etkilenmemesi için soğutma çalışması başlattı. Koruma altına alınan ameliyathaneye zehirli dumanın odaya sızmaması için kapılar kapatılırken, vantilatörler kullanıldı. Dumanların ameliyathaneye girmemesi için itfaiye ekipleri zorlu bir mücadele verdi.

Olayda çalışan ekipler ödüllendirilecek

Bölge Valisi Vasily Orlov yangını söndürmek için itfaiye ekipleri yaklaşık olarak 4 saat çaba sarf  ettiğini  yangın devam ederken görevli doktorların hastanın kalp ameliyatını tamamladığını daha sonra ameliyatı tamamlanan hastanın başka bir hastaneye sevk edildiğini açıkladı. 

Canla başla çalışan itfaiye erlerinin ve doktorların ödüllendirileceği belirtilirken yaşanan yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. Yangının neden dolayı çıktığı ise halen araştırılıyor.

 



Son Güncelleme: 03.04.2021 15:53
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
RusyaYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları
Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi günü
Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi günü
Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?

Popüler Haberler

TV'de bugün hangi diziler var? 3 Nisan 2021 günün dizileri Cumartesi
Rüyada araba alma görmek ne anlama gelir? Rüyada araba alma görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demek, bilezik taktığını görmek ne anlama gelir?
The Witcher 2. Sezon ne zaman çıkacak? The Witcher yeni sezon için Netflix açıklaması
Aşkın Tarifi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
2021 THY Euroleague play off ne zaman oynanacak?
Peugeot Nisan 2021 otomobil kampanyaları
Kadir gecesi ne zaman? 2021 Kadir gecesi günü
Canlı izle Rizespor Karagümrük Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük maçı Selçuk Sports Netspor izle
MotoGP 21 ne zaman çıkacak?
Seni Çok Bekledim dizisi Selahattin (Caner Şahin) kimdir?
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
Reyting sonuçları 24 Mart 2021 Çarşamba! Masumiyet, Sadakatsiz, Kuruluş Osman dizi reytinglerinde kim birinci oldu? Çarşamba reytingleri
Acemi Anneler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Tarihte bugün 31 Mart günü neler oldu?
Türkiye illerinin plaka numaraları ve il telefon kodları
Köprü ve otoyol ücretlerinde indirim mi yapılacak?
Rizespor Karagümrük Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın canlı izle - Çaykur Rizespor Fatih Karagümrük Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Edevletten tc kimlik ile ehliyet sorgulama nasıl yapılır?
Alo 170 ile telefondan emeklilik sorgulama işlemi
QNB Finansbank yüzde 0,79 faizli borç transfer kredi kampanyası ile borçlarınızı yapılandırın

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.