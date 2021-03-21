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Amca yeğen arasındaki kavga kanlı bitti! 1 ölü 1 yaralı

İzmir Torbalı'da yaşanan olayda 32 yaşındaki Ercan K. isimli şahıs amcalarıyla arazi meselesi sebebiyle tartıştı. Çıkan tartışma sonrasında Ercan K. amcalarından birisini öldürdü,diğer amcasını ise ağır yaraladı.

21 Mart 2021 Pazar 18:01
Amca yeğen arasındaki kavga kanlı bitti! 1 ölü 1 yaralı
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1 kişinin can verdiği, 1 kişinin yaralandığı kavga olayı İzmir Torbalı'da bugün yaşandı.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı bir  mahallede 32 yaşındaki Ercan K., amcaları Süleyman ve Osman K. ile arazi meselesi yüzünden tartıştı.

1 KİŞİ CAN VERDİ, 1 KİŞİ YARALANDI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte öfkenen genç yanındaki silahını çekti ve iki amcasınada kurşun yağdırdı. Amcaları kanlar içinde olduğu yere yığılırken, Ercan K. kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine  jandarma ve 112 sağlık personeli yönlendirildi. Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler kurşunların hedefi olan 47 yaşındaki Süleyman K. ve 65 yaşında ki Osman K. yapılan ilk müdahaleden sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen iki kardeşten Süleyman K. hayatını kaybettti.

Ercan K., jandarma ekiplerine teslim olurken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:01
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IzmirTorbalıAMCALARINI VURDU
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