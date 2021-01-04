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Ambulans şoförü olmak için ne yapmak gerekir?

Ambulans şoförü olmak için ne yapmak gerekir? İşte detaylar...

04 Ocak 2021 Pazartesi 13:27
Ambulans şoförü olmak için ne yapmak gerekir?
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Ambulans şoförü olmanın en önemli şartlarından biri ehliyet sahibi olmak yani ambulans aracını kullanmak için ehliyet gereklidir. Peki yalnızca ehliyet  yeterli mi? Ambulans acil servislerde acil hastalar için hastayı hasneye taşımak amacıyla kullanılan araçtır. Ambulans ekibiyle birlikte hastaya ilk müdahaleyi yapar. Sağlık kadrosunun bir üyesi olan Ambulans şoförü, bu yüzden Sağlık Lisesi veya Acil Tıp Teknisyenliği bölümünü okumuş olması gerekiyor.

Ön lisans fakültelerin (2 yıllık) Acil Tıp Teknisyenliği bölümü vardır. Ayrıca ambulans şoförlüğü için ilk yardım sertifikasına sahip, Sağlık bakanlığının yapmış olduğu psikolojik analiz testinden başarıyla geçmiş olmak ve ileri derecede sürüş yeteneğinizi olması gerekmektedir. Ehliyetinizin B sınıfı ehliyet olması ve ayrıca SRC 2-4 belgelerine sahip iseniz şoför olabilmede öncelik taşıyacaktır.

Ambulans şoförü maaşları ne kadar?

Kamu ve özel yerde çalışan soförlere göre farklılık göstermektedir. Özel hastanelerde 4750 tl'den Devlet Hastanelerinde ise 3750 tl'den başlayan maaşlar verilmektedir.

Ambulans şoförü olmak için hangi belgeler gerekli?

TC kimlik kartı fotokopisi

Sürücü belgesi (en az 5 yıllık sürücü olmanız gerekmektedir.)

Sabıka kaydınız. (E-Devlet üzerinden çıktısını alabilirsiniz.)

GBT Formu (Sürücü belgeler için geçerlidir.)

Ambulans şoförlüğü başvuru belgesi

İleri Sürüş Eğitim Belgesi (AST)

İlk yardım sertifikası

Ambulans şoförleri İş kanununca berlirlenen ilk yardım sertifikası almak zorundadırlar. Sertifikanın geçerliklik zamanı 3 senedir ve her 3 senede yenilemek gereklidir. İlk yardım sertifikasını İSMEK ve MEB'in açmış olduğu kurslardan satın alabilirsiniz. Ücretler farklılık gösterse de genel olarak 500 tl gibi bir ücretle eğitim alınabiliyor.



Son Güncelleme: 04.01.2021 13:27
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