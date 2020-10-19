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Ambulans Şoförü olmak için gerekli şartlar nelerdir? Ambulans şoförleri 2020 yılında ne kadar maaş alırlar?

Pandemi sürecinde hastanelere düşen ihtiyacın artması nedeni ile ambulans şoförlerine olan ihtiyaçta doğru orantılı olarak artmıştır. Bu süreçte pek çok kişi nasıl ambulans şoförü olabileceğini ve 2020 yılında ambulans şoförlerinin ne kadar maaş aldığını araştrmaktadır.

19 Ekim 2020 Pazartesi 17:27
Ambulans Şoförü olmak için gerekli şartlar nelerdir? Ambulans şoförleri 2020 yılında ne kadar maaş alırlar?
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Son dönemlerde en merak edilen mesleklerden bir tanesi olan Ambulans şoförlüğü araştırılmaya devam ediyor. Pek çok kişi nasıl ambulans şoförü olabileceğini araştırdığı gibi aynı zamanda devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde ambulans şoförlerine ne kadar maaş verildiği de merak ediliyor.

Ambulans şoförü olmak için gerekli şartlar nelerdir?

Her meslek dalında olduğu gibi ambulans şoförü olabilmek için de belirlenen şartlar vardır. Şartları yerine getiren kişilerin başvuruları ise kısa süre içerisinde kabul olarak işe alımlar yapılmaktadır. Ambulans şoförü olabilmek için gerekli olan şartlar en az lise mezunu olmak veya üniversitede ön lisans bölümü olan acil tıp teknisyenliğinin bitirilmiş olması gerekmesidir.

Diğer üniversite ön lisans ve lisans bölümü mezunlarının da ambulans şoförlüğüne başvuru yapabilecekleri bilinmektedir. Ancak ATT bölümü mezunları işe alımlarda ön planda tutulmaktadır. Ambulans şoförü olabilmek için aranan diğer şartlar ise,

  • Minimum lise mezunu olma,
  • Minimum B sınıfı sürücü ehliyeti,
  • İlk yardım sertifikası,
  • Sağlık Bakanlığı ruhsal çözümleme testleri,
  • İleri sürüş tekniği sertifika sahibi olma

Ambulans şoförü olabilmek için gerekli belgeler nelerdir?

  • Ambulans kullanımına uygun minimum B sınıfı ehliyeti,
  • Acil durumlarda müdahalede informasyon sahibi olunduğuna dair acil yardım ve ilk yardım sertifikası,
  • İleri sürüş teknikleri ve ruhsal testlerden başarı sağlandığına dair belgeler,
  • Acil tıp teknisyenliği ön lisans kısmı mezuniyet belgesi yad a sağlık meslek liselerinden alınmış lise mezuniyet belgesi

Ambulans şoförü olabilmek için gerekli belgelerden bazılarıdır.

Ambulans şoförü sertifikası nasıl alınır?

Ambulans şoförlüğüne yapılan başvurular sonrasında adaylara ileri sürüş tekniği sınavı yapılır. Verilen eğitimler sonrasında sınavı başarılı bir şekilde geçenlere ambulans için ileri sürüş belgesi verilir.  MEB ve Sağlık bakanlığı tarafından ortak yürütülen bu sınavdan başarı elde edenler daha sonrasında diğer sınavlara girmeye hak kazanır.


Devlet hastanelerinde yapılan ambulans şoförü alımlarında sağlık meslek lisesi mezunu olmak veya ATT bölümü mezunu olmak şartı bulunurken özel hastanelerde mezuniyet durumları daha esnek bırakılmıştır.

Lise mezunları ambulans şoförü olabilir mi?

Lise mezunlarının ambulans şoförü olabilmeleri için sağlık meslek liselerinden mezun olmaları gerekmektedir. Daha sonrasında KPSS sınavına girilerek başarı elde edilmeli ve ilgili kurumlara başvuru yapılması gerekmektedir. B sınıfı ehliyete sahip olmak zorunlu olarak istenirken aynı zamanda ileri sürüş teknikleri belgesinin de alınması gerekmektedir.

2020 ambulans şoförlüğü maaşları ne kadardır?

  • Emek harcama saatleri,
  • Hangi ilde çalışmış olduğu,
  • Hafta sonu ve tatillerde çalışılıp çalışılmadığı,
  • Haftalık ya da aylık emek verme süreleri,
  • Gece emek verme saatleri

Ambulans şoförleri yukarıda belirtilen durumlara göre maaş almaktadır. Bu sebeple İstanbul’da bu mesleği yapan kişi ile Kütahya’da ki ambulans şoförünün maaşları değişiklik göstermektedir. Genel olarak maaşlar ise,

  • Özel Hastanelerde Ambulans Şoförlerinin Maaşları: 4.250 TL’den başlamaktadır.
  • Devlet Hastanelerinde Ambulans Şoförlerinin Maaşları: 3,250 TL’den başlamaktadır.

Ambulans şoförlerinin maaşlarının artmasına neden olan belgeler ise, mezuniyet belgesi ve mesai saatleridir.

Ambulans şoförleri iş ilanlarına nereden ulaşılır?

Devlet hastaneleri için alınacak ambulans şoförlerinin başvuruları İŞKUR üzerinden açıklanırken özel hastaneler için yapılacak ilanlar hastanenin resmi intenet siteleri üzerinden açıklanmaktadır.

Alımlar her yıl Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. Alım yapılmadan önce ise duyurular yapılarak ambulans şoförü olmak isteyenlere konu hakkında bilgi verilir.

 



Son Güncelleme: 19.10.2020 17:27
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