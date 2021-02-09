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Ambulans ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı

Aksaray'da otomobil ile ambulansın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Otomobilin şerit ihlali yaptığı öğrenildi.

09 Şubat 2021 Salı 18:58
Ambulans ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı
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5 kişinin yaralandığı otomobil ile ambulansın çarpıştığı trafik kazası Aksaray'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre 25 yaşındaki Ali Ç. isimli sürücünün kullandığı otomobil kavşağa yaklaştığı esnada emniyet şeridine gireren yoluna devam etmek istedi. Sürücü bu esnada yolda bekleyen diğer araçlardan dolayı kavşaktan gelen ve geçiş üstünlüğü olan ambulansı göremedi ve ambulans ile çarpıştı.

51 yaşındaki yüksek  tansiyon hastası bir vatandaşı taşıyan ambulans çarpışmanın etkisiyle yan yattı otomobil ise ağır hasar aldı.

5 KİŞİ YARALANDI

Meydana gelen kazada ambulans sürücüsü, hasta ve 22 yaşındaki Rümeysa Ç. ile 25 yaşındaki Dilara Y. isimli personeller ve araç sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 sağlık personelleri tarafından yapılan ilk müdaheleden sonra yaralılar en yakın hastaneler kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kavşakta yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

 

 

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:58
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Anahtar Kelimeler:
AksarayTrafik Kazası
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