Ambulans ile otomobil çarpıştı! 5 yaralı

5 kişinin yaralandığı otomobil ile ambulansın çarpıştığı trafik kazası Aksaray'da yaşandı.
Gelen bilgilere göre 25 yaşındaki Ali Ç. isimli sürücünün kullandığı otomobil kavşağa yaklaştığı esnada emniyet şeridine gireren yoluna devam etmek istedi. Sürücü bu esnada yolda bekleyen diğer araçlardan dolayı kavşaktan gelen ve geçiş üstünlüğü olan ambulansı göremedi ve ambulans ile çarpıştı.
51 yaşındaki yüksek tansiyon hastası bir vatandaşı taşıyan ambulans çarpışmanın etkisiyle yan yattı otomobil ise ağır hasar aldı.
5 KİŞİ YARALANDI
Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken, kavşakta yaşanan kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Son Güncelleme: 09.02.2021 18:58