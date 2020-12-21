Amazon Türkiye yılın son fırsatları kampanyası ile dev indirimler

Fırsatların arka arkaya geldiği bu dönemde Amazon Türkiye tarafından yapılan açıklama doğrultusunda ‘yılın son fırsatları’ başladı. Modasından evcil hayvanına kadar ürün çeşitliliği bulunan ve her grupta çeşitli fırsatların sunulduğu alışveriş sitesi amazon Türkiye de indirimler 21 Aralık tarihinden 31 Aralık tarihine devam edecek.
Gerçekleşen kampanya ‘yılın son fırsatları’ süresi boyunca Amazon.com.tr adresinde gerçekleşen aynı zamanda belirli ürünlerde geçerli olacak olan büyük fırsat indirimleri ‘bitmeden yakala’ indirimleri gerçekleşecek. Belirlenen süre içerisinde her sabah saat 9 da başlayacak ola indirimler tüketicilere hizmet verecek. Aynı zaman da ‘Flaş indirimler’ kampanyası ile de müşteriler uygun fiyatlı indirimlere erişim sağlayabilecek. Amazon prime üyelerine özel olarak yayınlanacak olan kampanyaya Amazon.com.tr adresinden veya amazon mobil alışveriş uygulamasını kullanarak erişim sağlayabilirsiniz. Ek olarak belirtilen açıklamada amazon.com.tr müşterileri iade etmek istedikleri ürünün süreleri 28 Şubat 2020 tarihine kadar gerçekleştirebileceklerdir.
‘Yılın son fırsatları’ kampanyasında öne çıkanlar
Kitap
Seçili çok satan kitaplarda yüzde 70 net indirim
Ders ve sınav kitaplarında %70 indirim
Ev Sinema Sistemleri
LG TV'lerde 400TL'ye varan indirim
Vestel TV'lerde 300TL'ye varan indirim
Philips TV'lerde 300TL'ye varan indirim
Ev Sinema Sistemlerinde %15'e varan indirim
Regal TV'lerde 250TL'ye varan indirim
Samsung TV'ler 500TL'ye varan indirim
Xiaomi Mi Box S ve Mi Stick’te %25’e varan indirim
Elektronik
Tronsmart aksesuarlarda %40'a varan indirim
Seçili Varta pillerde %40'a varan aralık fırsatı
Baseus kulaklıklarda %50'ye varan indirim
Philips kulaklıklarda %25 İndirim
Seçili Haylou Kulaklıklarda %30'a varan indirim
JBL ürünlerinde %20’ye varan indirim
Bose ürünlerinde %50’ye varan indirim
Sennheiser ürünlerinde %30’a varan indirim
Jabra ürünlerinde %15’e varan indirim
PC
MSI ürünlerinde %20’ye varan indirim
HP dizüstü bilgisayarlarda %15’e varan indirim
Lenovo dizüstü bilgisayarlarda %10’a varan indirim
Lenovo tabletlerde %10’a varan indirim
Sandisk depolama ürünlerinde %35’e varan indirim
HP bilgisayar aksesuarlarında %30’a varan indirim
Trust bilgisayar aksesuarlarında %30’a varan indirim
LG monitörlerde %30’a varan indirim
HP monitörlerde %15’e varan indirim
Cep telefonu ve aksesuarlar
Spigen telefon aksesuarlarında %40’a varan indirim
Baseus telefon aksesuarlarında %50’ye varan indirim
Anker telefon aksesuarlarında %30’a varan indirim
Moda
Koton giyimde %70’e varan indirim
DeFacto giyimde %70’e varan indirim
Tommy Hilfiger erkek giyim ürünlerinde %50’ye varan indirim
Levi’s kadın giyim ürünlerinde %70’e varan indirim
Panço çocuk giyim ürünlerinde %70’e varan indirim
Lumberjack ayakkabılarda %60’a varan indirim
Polaris ayakkabılarda %70’e varan indirim
Dockers by Gerli ayakkabılarda %60’a varan indirim
Under Armour erkek spor giyimde %50’ye varan indirim
Under Armour kadın spor giyimde %60’a varan indirim
Under Armour erkek ayakkabı ve terliklerde %40’a varan indirim
adidas çanta ve aksesuarlarda %60'a varan indirim
adidas kadın ayakkabı ve terliklerde %70'e varan indirim
adidas erkek ayakkabı ve terliklerde %70'e varan indirim
Skechers kadın spor ayakkabılarında %50’ye varan indirim
Skechers ürünlerinde %50’ye varan indirim
Skechers erkek ayakkabılarında %40’a varan indirim
Reebok ürünlerinde %70’e varan indirim
Fila ürünlerinde %40’a varan indirim
Asics kadın spor ayakkabılarda %50’ye varan indirim
Asics erkek spor ayakkabılarda %40’a varan indirim
Asics aksesuar ve giyim ürünlerde %40’a varan indirim
Deterjan ve Temizlik
Paradontax diş bakım ürünlerinde %35'e varan indirim
Sensodyne diş bakım ürünlerinde %40'a varan indirim
Familia, Papia ve Teno markalı kâğıt ürünlerinde %30'a varan indirim
Orkid hijyenik pedlerde %30'a varan indirim
OralB ağız bakım ürünlerinde %25'e varan indirim
Ariel deterjanlarda %20'ye varan indirim
Fairy deterjanlarda %20'ye varan indirim
Perwoll deterjanlarda %30’a varan indirim
Kişisel Bakım ve Kozmetik
Palmolive duş jelleri ve el sabunlarında %40'a varan indirim
Seçili Philips erkek bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
Seçili Braun ürünlerinde %30’a varan indirim
Seçili Babyliss saç kesme ürünlerinde %25’e varan indirim
Braun MGK 5245 Erkek Bakım Kitinde %20 indirim
Braun Silk-Epil epilatörde %25 indirim
Loreal Paris cilt ve makyaj ürünlerinde %20’ye varan indirim
Mayısbelline makyaj ürünlerinde %20’ye varan indirim
Nivea cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30’a varan indirim
Gliss saç bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
Syoss saç bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
Neutrogena cilt ve vücut bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
OGX saç bakım ürünlerinde %20’ye varan indirim
Le Petit Marseillais vücut ürünlerinde %40’a varan indirim
Sebamed cilt ve vücut bakım ürünlerinde %30’a varan indirim
Bioderma cilt ve vücut bakım ürünlerinde %20’ye varan indirim
Diadermine cilt ürünlerinde %40’a varan indirim
Duru el ve vücut bakım ürünlerinde %40’a varan indirim
Ev ve Mutfak
Bosch ev aletlerinde %40’a varan indirim
Virta, Artema ve Grohe banyo ürünlerinde %30’a varan indirim
Yale ve Kale Kilit güvenlik ürünlerinde %40’a varan indirim
Cookware ürünlerinde %35’e varan indirim
Bialetti mokapotlarda %35’e varan indirim
Glassware ürünlerinde %45’e varan indirim
Brita ürünlerinde %20’ye varan indirim
Hoover elektrikli süpürgelerde %40’a varan indirim
Anica ev ve mutfak ürünlerinde %30’a varan indirim
Melitta kahve makinelerinde %30’a varan indirim
Arzum mutfak aletlerinde %25’e varan indirim
Philips ev aletlerinde %30’a varan indirim
Electrolux ürünlerinde %30’a varan indirim
Nespresso kahve makinelerinde %15’e varan indirim
Remta endüstriyel mutfak aletlerinde %50’ye varan indirim
Tefak mutfak ve ev aletlerinde %35’e varan indirim
Ampullerde %50’ye varan indirim
Bulaşık süngeri ve eldivenlerinde %50'ye varan indirim
Yer temizlik ürünlerinde %45'e varan indirim
Oyuncak
Seçili LEGO oyuncaklarında %35’e varan indirim
Seçili Hasbro kutu oyunlarında %40’a varan indirim
Seçili Baby Alive bebeklerde %40’a varan indirim
Seçili Disney Frozen ve Prenses oyuncaklarda %30’a varan indirim
Seçili Nerf oyuncaklarda %25’e varan indirim
Seçili Play-Doh hamurlarda %25’e varan indirim
Seçili Marvel oyuncaklarda %35’e varan indirim
Seçili Barbie, Hot Wheels, Cars ve Thomas&Friends ürünlerinde %35’e varan indirim
Seçili Fisher&Price, Tomy, Lamaze ve Clementoni bebek oyuncaklarında %35’e varan indirim
Seçili çocuk yapbozlarında %60’a varan indirim
Seçili yetişkin yapbozlarında %40’a varan indirim
Seçili Clementoni Bilim oyuncakları ve robotlarda %40’a varan indirim
Seçili Sanat/Beceri Oyuncakları ve Maketlerde %50'ye varan indirim
Evcil Hayvan
Seçili kedi mamalarında %35'e varan indirim
Seçili köpek ödül ve sağlık ürünlerinde %30'a varan indirim
Seçili köpek mamalarında %50'ye varan indirim
Seçili kedi ödül ve sağlık ürünlerinde %25'e varan indirim
Seçili kedi oyuncak ve tasmalarında %30'a varan indirim
Seçili kedi kumu ve tuvalet ürünlerinde %30'a varan indirim
Seçili köpek oyuncak, tasma ve kıyafetlerinde %30'a varan indirim
Anne ve Bebek
Molfix bebek bezi ve ıslak mendillerde %30'a varan indirim
WaterWipes Doğal Islak Mendillerde %40’a varan indirim
Sleepy bebek bezlerinde ve ıslak havlularda %40'a varan indirim
Chicco ürünlerinde %40’a varan indirim
Maxi-Cosi ürünlerinde %50’ye varan indirim
Bebek güvenlik ürünlerinde %70’e varan indirim
Besafe ürünlerinde %40’a varan indirim
Spor
Seçili Stanley termoslarda %30’a varan indirim
Suunto Ambit 3 Peak’te %40 indirim
Delta Fitness ve Pilates ürünlerinde %25’e varan indirim
Garmin akıllı saat ve aksesuarlarda %20’ye varan indirim
Fitbit akıllı saatlerde %15’e varan indirim