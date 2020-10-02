Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi korona virüse yakalandı

Uluslararası e-ticaret firmalarının en ünlülerinden olan Amazon, bünyesinde çalışan binlerce çalışanının korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bünyesinde toplamda 1 milyon 370 bin çalışan bulunduran Amazon, Mart ayından itibaren 19 bin 816 çalışanın korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. ABD tabanlı satış sitesi olan Amazon yapmış olduğu bu açıklamaya göre hastalık kapan kişilerin hepsinin işyerinde çalışırken olmadığı iş yeri dışındaki yaşamlarında vakaya yakalanalar olduğu gibi, mevsimlik çalışanların da olduğu söylendi.

Çalışanları tarafından sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiri alan Amazon, çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmak ile suçlanıyordu. Amazon firması ise bu suçlamaları kabul etmeyip, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, dünya genelinde sahip olduğu tüm tesislerinde 150'den fazla değişiklik yaparak sosyal mesafe ve maske kurallarına da uyarak bunun yanında çalışanlarına 100 milyondan fazla maske dağıtımının yapıldığını söyledi.

Korona-virüs salgını boyunca evinden çıkmayıp evde ihtiyaçları olan milyonlarca insana satış yapıldığını ve ihtiyaçlarının giderildiğini aktardı.

