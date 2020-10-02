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Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi korona virüse yakalandı

Ünlü satış e-ticaret sitesi Amazon şirketi tarafından yapılan açıklamada, salgın başlangıcı Mart ayından itibaren toplamda 19 bin 816 çalışanın korona-virüse yakalandığı belirtildi.

02 Ekim 2020 Cuma 21:21
Amazon çalışanlarından 20 bine yakın kişi korona virüse yakalandı
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Uluslararası e-ticaret firmalarının en ünlülerinden olan Amazon, bünyesinde çalışan binlerce çalışanının korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. Bünyesinde toplamda 1 milyon 370 bin çalışan bulunduran Amazon, Mart ayından itibaren 19 bin 816 çalışanın korona virüse (Covid-19) yakalandığını açıkladı. ABD tabanlı satış sitesi olan Amazon yapmış olduğu bu açıklamaya göre hastalık kapan kişilerin hepsinin işyerinde çalışırken olmadığı iş yeri dışındaki yaşamlarında vakaya yakalanalar olduğu gibi, mevsimlik çalışanların da olduğu söylendi. 


Çalışanları tarafından sosyal medya üzerinden çok sayıda eleştiri alan Amazon, çalışanlarının sağlığını tehlikeye atmak ile suçlanıyordu. Amazon firması ise bu suçlamaları kabul etmeyip, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada,  dünya genelinde sahip olduğu  tüm tesislerinde 150'den fazla değişiklik yaparak sosyal mesafe ve maske kurallarına da uyarak bunun yanında  çalışanlarına 100 milyondan fazla maske dağıtımının yapıldığını söyledi.

Korona-virüs salgını boyunca evinden çıkmayıp evde ihtiyaçları olan milyonlarca insana satış yapıldığını ve ihtiyaçlarının giderildiğini aktardı.



Son Güncelleme: 02.10.2020 21:21
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Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsE-ticaret
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