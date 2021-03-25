Amazon 30.yıl kutlama mesajı gerçek mi? Linke tıkladım ne olur?

Amazon Mesajı Gerçek Mi?
Amazon üzerinden herkese indirim ve kampanya mesajları geldi. Ancak gelen mesajlar bazen aldatıcı olabilmektedir. Virüs olan bu mesajlara tıklamayınız. Mesaja tıklayan kişiler büyük bir hüsrana uğruyorlar. Bundan dolayı gelen mesajları açmayın. Gelen mesajla ilgili araştırma yapınız. Gerçek bir çekiliş veya kampanya olup olmadığını araştırınız. Eğer mesajla alakalı herhangi bir gerçekçi açıklama yoksa intenet bankacılığı şifrelerinizi değiştirmenizde fayda olacaktır. Telefonun yedeğini almadıysanız virüs tüm her şeyinizi silecektir.
Son Güncelleme: 25.03.2021 14:33