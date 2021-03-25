Amazon 30.yıl kutlama mesajı gerçek mi? Linke tıkladım ne olur?

Amazon Mesajı Gerçek Mi?

En çok tercih edilen ve uluslararası e-ticaret sitesi olan, çeşitli kampanyalara başladı. Dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden biri olan Amazon’da 30. Yıla özel çeşitli kampanyalar düzenlenmektedir. Amazon 30. Yıl kutlamalarıyla ilgili birgeldi. İnsanlar Amazon 30. Yıl kutlamaları mesajının gerçek olup olmadığını merak ediyor.

Amazon üzerinden herkese indirim ve kampanya mesajları geldi. Ancak gelen mesajlar bazen aldatıcı olabilmektedir. Virüs olan bu mesajlara tıklamayınız. Mesaja tıklayan kişiler büyük bir hüsrana uğruyorlar. Bundan dolayı gelen mesajları açmayın. Gelen mesajla ilgili araştırma yapınız. Gerçek bir çekiliş veya kampanya olup olmadığını araştırınız. Eğer mesajla alakalı herhangi bir gerçekçi açıklama yoksa intenet bankacılığı şifrelerinizi değiştirmenizde fayda olacaktır. Telefonun yedeğini almadıysanız virüs tüm her şeyinizi silecektir.