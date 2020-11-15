Amasya'da yaşlı çift, aynı gün koronavirüse yenildi

Mart ayında ülkemizde ilk vakaların görülmesinden sonra hızla yayılan koronavirüs hastalığı artmaya ve can alamaya tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle kronik rahatsızlı ve 65 yaş üzeri kişileri etkileyen hastalık Amasya'da yaşlı bir çiftin aynı gün hayatını kaybetmesine sebep oldu.

Amasya Taşova ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki Hüseyin Bolat ve 88 yaşındaki eşi Meliha Bolat kısa bir süre önce ateş ve halsizlik şikayetleri ile hastaneye başvurdu. Yaşlı çifte koronavirüs testi yapıldı ve test sonuçlar pozitif çıkan çift hastanede tedavi altına alındı. 15 gündür yoğun bakım servisinde tedavi gören çiften Hüseyin Bolat sabah saatlerinde, eşi Meliha Bolat ise akşam saatlerinde hastalık ile mücadeleye dayanamayıp, hayatını kaybetti.

89 yaşındaki Hüseyin Bolat’ın cenazesi dün, eşi Meliha Bolat ise bugün toprağa verildi.