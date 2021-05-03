Amasya'da voleybol takım kaptanından maç öncesi kız arkadaşına evlenme teklifi geldi!

Amasya’da 1957 Suluova Hentbolspor ile Tokat Gençlik Spor Kulübü arasındaki mücadelede, beklenmedik bir olay yaşandı.

1957 Suluova Hentbolspor Kaptanı Mehmet Keskin, mücadele öncesinde üstünde kız arkadaşıyla fotoğrafı ve “Gelmesini bilene en güzel deplasman bizim yüreğimiz. Benimle evlenir misin?" notunun yer aldığı pankart ile salona giriş yaptı.

Tribünde bulunan sevgilisi Şeyda Çoban’a dönerek, evlenme teklifinde bulundu.

Alkışlar eşlik etti

"Evet" yanıtını alması sonrasında yanında getirmiş olduğu yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktı.

Sarılan ikilinin bu önemli anında alkışlarla eşlik edildi.

Keskin ile özel bir okulda beraber öğretmenlik görevinde bulunan Çoban, kısa süre şaşkınlık yaşadığı sürpriz için çok sevinçli olduğunu vurguladı.