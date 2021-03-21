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Amasya'da tır kazası! 2 ölü

Amasya Merzifon'da seyir halinde olan yüklü bir Tır yağışın etkisiyle yolda kayarak devrildi.Kazada sürücü ve tır içindeki bir kişi hayatını kaybetti.

21 Mart 2021 Pazar 18:54
Amasya'da tır kazası! 2 ölü
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2 kişinin hayatını kaybettiği tır kazası bugün Amasya Merzifon ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre 55 yaşındaki Turan Verep'in sürücüsü olduğu yüklü tır Trabzon Merzifon karayolunda seyir halindeyken, Merzifon sınırları içinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Salatalık yüklü tır yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 sağlık personeli yönlendirildi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede kazada 55 yaşındaki Turan Verep ve yanında yolcu olarak bulunan kimliği henüz belli olmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. KAzada hayatını kaybeden iki kişi olay yerinde yapılan incelemeden sonra morga kaldırıldı

 

Yüklü Tır çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı, etrafa saçılan salatalıkların temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

 

 

 



Son Güncelleme: 21.03.2021 18:54
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Anahtar Kelimeler:
AmasyaTır Kazası
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