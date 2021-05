Amasya'da tarlada çalışan adamın üzerine yıldırım düştü!

’nınilçesinde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım düşen Hamza Can Kaya (31) isimli vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan olay dün akşam saatlerinde Merzifon ilçesine bağlı Karatepe köyünde meydana geldi. Tarlada çalıştığı sırada Hamza Can Kaya’nın üzerine yıldırım düştü. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontroller sonucunda Hamza Can Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hamza Can Kaya, bugün kılınan cenaze namazının ardından Karatepe köyünde toprağa verildi.