İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma oranı ve süresi açıklandı!
Rusya'nın geliştirdiği KoviVak aşısının koruma...
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a kadar uzatıldı
Son Dakika
Vergi ödeme süreleri 31 Mayıs'a...
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...

Amasya'da tarlada çalışan adamın üzerine yıldırım düştü!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım düşen Hamza Can Kaya isimli vatandaşın olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 04:45
Amasya'da tarlada çalışan adamın üzerine yıldırım düştü!
Takip Et:

Amasya’nın Merzifon ilçesinde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım düşen Hamza Can Kaya (31) isimli vatandaş hayatını kaybetti.  Yaşanan olay dün akşam saatlerinde Merzifon ilçesine bağlı Karatepe köyünde meydana geldi.  Tarlada çalıştığı sırada Hamza Can Kaya’nın üzerine yıldırım düştü. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları kontroller sonucunda Hamza Can Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Hamza Can Kaya, bugün kılınan cenaze namazının ardından Karatepe köyünde toprağa verildi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 04:45
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AmasyaYıldırım DüşmesiMerzifon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez dileği ve duası nasıl yapılır? Hıdırellez'de gül ağacında dilek nasıl dilenir?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Hıdırellez gül ağacında dilek nasıl dilenir? Hıdırellez dilekleri ne zaman suya atılır? Hıdırellez duası nedir, nasıl dilek tutulur ve neler yapılır?
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Günlük burç yorumları; 5 Mayıs 2021 Çarşamba burç yorumları
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?
Hıdırellez dileği nedir, nasıl yapılır? Hıdırellez gül ağaçı dileği kabul olanlar ne yapmalı?

Popüler Haberler

O Adam Oldun Mu Exxen başvuru nasıl yapılır? O Adam Oldun Mu yarışması başvuru formu ve whatsapp iletişim numarası
EXXEN yeni dizisi Olağan Şüpheliler dizi oyuncuları ve dizi konusu
İnstagram reels nasıl çekilir? İnstagram reels kullanımı
SSK’lılar hangi hallerde rapor parası alabilir? Rapor parası kaç gün sonra alınır?
Bugün kimin maçı var? TV 4 Mayıs 2021 Salı canlı maç yayın saatleri
Şok Market 7 - 11 Mayıs 2021 hafta sonu indirimli ürünler kampanyası
Market yasakları hangi ürünleri kapsıyor? Marketlerde hangi ürünler satılamayacak, hangi ürünler satılabilecek?
Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 5 Mayıs 2021 Çarşamba
Kenya’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Makedonya güncel Asgari Ücreti ne kadar? 2021
Kapıcı maaşları ne kadar? 2021 Kapıcı brüt maaş hesaplama
Edho dizisi Ceylan Çakırbeyli (Sanem Çelik) kimdir?
Okullarda bayram tatili ne zaman başlayacak? 2021 Ramazan Bayramı 9 gün uzaktan eğitim olacak mı?
Beşiktaş Galatasaray derbi öncesi kart sınırında olan oyuncular kimler?
TRT Spor canlı yayın akışı 1 Mayısıs 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
TRT 1 yeni dizisi Türkan Hanımın Konağı nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı çekim mekanları belli oldu
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 5 Mayıs 2021 Çarşamba Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Ölüm aylığı hangi hallerde eşlerden kesilir?
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Show TV canlı yayın akışı 5 Mayıs 2021 Çarşamba Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.