Amasya'da otobüs ile otomobil çarpıştı! 1 ölü

1 kişinin can verdiği feci trafik kazası Amasya Samsun arasında ki karayolunda meydana geldi.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine 112 sağlık personeli sevk edildi. KAza yerine gelen ekipler otobüsün çarpttığı araç içinde sıkışan 65 yaşındaki Demir'in ağır yaralandığını tespit etti. Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Demir doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.
Polis ve jandarma ekipleri kaza alanında inceleme yaptı. İncelemenin ardından, hurdaya dönen otomobil daha sonra kaza alanından kaldırıldı.
Son Güncelleme: 01.04.2021 21:12