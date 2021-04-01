Amasya'da otobüs ile otomobil çarpıştı! 1 ölü

1 kişinin can verdiği feci trafik kazası Amasya Samsun arasında ki karayolunda meydana geldi.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Gelen bilgilere göre Amasya Samsun arasındaki karayolunda 65 yaşındaki Mustafa Demir'in sürücüsü olduğu otomobil kavşağa çıktığı sırada seyir halinde olan bir otobüsle çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine 112 sağlık personeli sevk edildi. KAza yerine gelen ekipler otobüsün çarpttığı araç içinde sıkışan 65 yaşındaki Demir'in ağır yaralandığını tespit etti. Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Demir doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri kaza alanında inceleme yaptı. İncelemenin ardından, hurdaya dönen otomobil daha sonra kaza alanından kaldırıldı.