İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem! EKDS uygulaması geliyor
Son Dakika
Tapu'da evalım-satım işlemlerinde yeni dönem!...
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte devlet desteği: 2 ay 2.841 TL!
Son Dakika
Kafe ve restoranlarda çalışanlara çifte...
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler için kritik adım!
Son Dakika
Seçim yasasında yapılan değişikliklerde Büyükşehirler...
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım atıyor: İnternet olmasa bile..
Son Dakika
WhatsApp, iletişimde yeni bir adım...

Amasya'da otobüs ile otomobil çarpıştı! 1 ölü

Amasya Samsun karayolunda kavşakta karşılaşan otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı.Kazada Mustafa Demir hayatını kaybetti.

01 Nisan 2021 Perşembe 21:12
Amasya'da otobüs ile otomobil çarpıştı! 1 ölü
Takip Et:

1 kişinin can verdiği feci trafik kazası Amasya Samsun arasında ki karayolunda meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Amasya Samsun arasındaki karayolunda 65 yaşındaki Mustafa Demir'in sürücüsü olduğu otomobil kavşağa çıktığı sırada seyir halinde olan bir otobüsle çarpıştı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza bölgesine 112 sağlık personeli sevk edildi. KAza yerine gelen ekipler otobüsün çarpttığı araç içinde sıkışan 65 yaşındaki Demir'in ağır yaralandığını tespit etti. Araç içinde sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Demir doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

Polis ve jandarma ekipleri kaza alanında inceleme yaptı. İncelemenin ardından, hurdaya dönen otomobil daha sonra kaza alanından kaldırıldı.



Son Güncelleme: 01.04.2021 21:12
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AmasyaKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
Günlük burç yorumları; 2 Nisan 2021 Cuma astroloji burç yorumları
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
LC Waikiki 23 Nisan 2021 çocuk koleksiyonu
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
Nisan 2021 Sigaraya zam geldi mi? Zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
İstanbul Bir Sahne başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?
Ramazan ayı oruç başlangıcı ne zaman? Oruç için ilk sahura ne zaman kalkılacak, ayın kaçında?

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?
Sol Yanım dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Sol Yanım devam eder mi?
İlk defa ev sahibi olacaklar için devlet destekleri nelerdir? 2021 Konut hesabı nasıl açılır?
Maliye Bakanlığı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı (MYUH) sınav konuları nelerdir?
Bir Zamanlar Kıbrıs oyuncuları kim kimdir?
Devletten ihtiyaç sahibi ailelere 2021 sosyal yardımları nelerdir?
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
Türk Telekom 650 personel alımı başvuru şartları nelerdir? 2021 Türk Telekom personel alım kadroları
Vergi levhası nedir? 2021 Kimler vergi levhası almak zorundadır?
Show Tv Alev Alev'in konusu ve oyuncu kadrosu
Leyla ile Mecnun Exxen'de mi başlayacak? Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?
Rüyada bilezik taktığını görmek ne demektir? Rüyada bilezik taktığını görmek anlamı, tabiri nedir?
Koronavirüs salgınından Korunmak için ev temizliği nasıl yapılmalı?
Otomobil satışı taksit sayısı kaç oldu? Fiyatı düşük olana daha çok taksit imkanı
BUSKİ 2021 SMS fatura çekilişi kimler kazandı? Bursa su faturası çekilişi sonuçları
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral yaşı ve oynadığı diziler
Sol Yanım dizisi Eda karakteri kimdir? Ecem Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sol Yanım dizisinin Nil'i Deniz Barut'un hayat hikayesi!
Bir Zamanlar Kıbrıs Gazi Magosa, Lefkoşa, Maraş nerede? Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi nerede çekiliyor?
Alev Alev dizisi Tomris kimdir? Zuhal Olcay doğum tarihi
Mucize Doktor Ezo kimdir? Sera Kutlubey gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.