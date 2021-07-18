Amasya'da bir aileyi yıkan acı! Baraj gölü 5 kişiyi hayattan kopardı

Amasya'nın Suluova ilçesinde Cenikli ailesinden 5 kişi girdikleri baraj gölünde boğularak hayatlarını kaybettiler.

Olay Cenikli ailesinin 3 yaşındaki çocukları Levent Cenikli'nin suya düşmesiyle meydana geldi. Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası çocuğun suya düştüğünü göre aile üyelerinden 4 kişi de düşen çocuklarını kurtarmak için suya atladılar.

Gölete girer girmez Elif Semiz (28), Sultan Cenikli (50), Havvanur Cenikli (8) Levent Cenikli (3) ve Emrullah Cenikli (19) birden gözden kayboldular. Çevrede bulunanlar göle giren ailenin kaybolduğunu görür görmez durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdiler. Kısa süre olay yerine AFAD ve Amasya Belediyesi'ne bağlı Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, suda kaybolan 5 kişinin bulunması için geniş çapta bir çalışma başlatırken bir süre sonra suda kaybolan Cenikli ailesinin cansız bedenlerine ulaşıldı.