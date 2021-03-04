Amasya hangi risk grubunda yer alıyor? Amasya'da sokağa çıkma yasağı devam edecek

1 Mart tarihinde düzenlenen Kabine Toplantısının ardından normalleşme süreci kapsamında iller 4 gruba ayrılmıştı. Söz konusu gruplar düşük, orta, yüksek ve çok yüksek olarak gruplara ayrıldı ve düşük ve orta gruptaki illerde normalleşme süreci başladı.

İllerdeki vaka sayılarına göre gruplara ayrılma işleminin ardından Karadeniz bölgesinin çoğunluğunda yüksek ve çok yüksek vaka sayıları görüldü. Amasya ilindeki vatandaşlar hangi grupta olduklarını araştırmaya başladı.

Amasya renk kodu ve risk grubu

Amasya ili çok yüksek grupta yer alıyor. Bu kapsamda Amasya’da koronavirüs yasakları devam ediyor.

Gruplara göre illerin bulunduğu kategoriler

Düşük riskli

Uşak: 18,40

Diyarbakır: 17,94

Bingöl: 15,81

Muş: 16,64

Bitlis: 15,67

Siirt: 16,35

Şanlıurfa

Mardin: 9,24

Batman: 8,06

Şınak: 2,29

Van: 10,13

Ağrı: 19:00

Iğdır: 17,19

Hakkari: 4,97

Orta Riskli

Bursa: 49,78

Manisa: 39,64

Aydın: 42,24

Denizli: 32,14

Afyon: 38,44

Adana: 41,22

Isparta: 39,14

Eskişehir: 43,85

Ankara: 39,84

Bartın: 42,72

Kastamonu: 64,76

Karabük: 25,80

Çankırı: 28,50

Çorum: 28,12

Kırşehir: 21,89

Nevşehir: 48,51

Yozgat: 42,75

Sivas: 29,85

Hatay: 40,46

Kahramanmaraş

Malatya: 46,35

Elazığ: 39,68

Erzincan: 37,13

Tunceli: 27,25

Bayburt: 31,51

Erzurum: 48,30

Kars: 22,84

Yüksek riskli

Kırklareli: 96,44

Kırıkkale: 51,43

Tekirdağ: 85,55

İstanbul: 89,90

Kocaeli: 99,18

Yalova: 85,01

Çanakkale: 81,51

Kütahya: 71,97

Bilecik: 60,84

Düzce: 55,91

Zonguldak: 59,11

Bolu: 83,10

İzmir: 53,42

Muğla: 57,38

Antalya: 78,11

Mersin: 91,57

Karaman: 64,76

Niğde: 58,59

Kayseri: 88,05

Kilis: 68,00

Artvin: 88,67

Ardahan: 58,37

Çok yüksek riskli

Edine: 107,43

Balıkesir: 142,57

Burdur: 105,36

Konya: 119,28

Aksaray: 123,08

Sinop: 160,03

Samsun: 262,17

Amasya: 110,50

Tokat: 166,50

Ordu: 301,76

Giresun: 264,71

Gümüşhane: 114,58

Trabzon: 239,52

Rize: 213,10

Osmaniye: 145,13

Adıyaman: 116,20

Kademeli ve kontrollü normalleşme süreci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kademeli olarak il bazında başlatılan sürecin 2 haftada bir olmak üzere güncelleneceğini ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise sosyal medya hesabından il bazında 20-26 Şubat tarihine göre vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca her hafta il bazında vaka sayılarının açıklandığını ve kademeli olarak normalleşme sürecinin devam edeceğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı genelgesi

İçişleri Bakanlığı normalleşme süreci kapsamında alınan yeni kararları açıkladı. 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında vaka sayılarının düşük ve orta olduğu illerde sokağa çıkma hafta içi uygulanan 21:00 ile 05:00 saatleri hafta sonları da devam edecek. Bu kapsamda hafta sonu yasakları kalkmış oldu. Ayrıca düşük ve orta gruplarda restoran, kafe ve yeme içme yerleri yarı kapasiteyle olmak üzere sabah 07:00 ile 19:00 arasında hizmet verecek.

Yüksek ve çok yüksek gruplarda yer alan illerde ise yasaklar yanı şekilde devam edecek. Bu illerin durumları yakından takip edilecek ve kötüleşme durumunda yasaklar artacak. Düzelmesi halinde ise yasaklar esnetilebilecek.