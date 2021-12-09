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Amasya Belediyesi yardım parası başvuru yöntemleri nelerdir?

Amasya Belediyesi, yardım parası başvuruları ile hem Amasya ‘da yaşayan halkı kalkındırmak amaçlı hem de halkın refah düzeyini daha da ileriye taşımak adına çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizde ki tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu ve mutlaka gidip görülmesi gereken şehirlerimizden bir tanesi olan Amasya, sosyal dayanışma konularında da halk tarafından ve belediye tarafından son derece duyarlı olan şehirlerimiz arasında yer almaktadır. Bu sebep ile de Amasya Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunan belediyelerden bir tanesidir. Peki Amasya Belediyesi tarafından verilmekte olan sosyal yardım parası için nereye başvuru yapılmaktadır? Başvurular nasıl yapılmaktadır? İşte cevaplar..

09 Aralık 2021 Perşembe 19:23
Amasya Belediyesi yardım parası başvuru yöntemleri nelerdir?
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Amasya Belediyesi, yardım parası başvuruları ile hem Amasya ‘da yaşayan halkı kalkındırmak amaçlı hem de halkın refah düzeyini daha da ileriye taşımak adına çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizde ki tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu ve mutlaka gidip görülmesi gereken şehirlerimizden bir tanesi olan Amasya, sosyal dayanışma konularında da halk tarafından ve belediye tarafından son derece duyarlı olan şehirlerimiz arasında yer almaktadır.

Son dönemlerde içinde bulunduğumuz pandemi şartlarından dolayı Türkiye ‘de ki pek çok şehirde olduğu gibi Amasya ‘da da halk ekonomik anlamda sıkıntı çekmeye başlamıştır. Bu sebep ile de Amasya Belediyesi, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza sosyal destekte bulunan belediyelerden bir tanesidir.

Amasya Belediyesi yardım başvurusu için gereken şartlar neler?

Amasya ‘da yaşayan dar geliri olan ve pandemi dönemi ile birlikte ekonomik olarak daha da ciddi sıkıntıya düşen aileler için yapılan sosyal yardımlaşma yardımları bulunmaktadır. Yapılan bu yardımlar Amasya Belediyesi tarafından ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Yalnız, Amasya Belediyesi tarafından yapılmakta olan bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için belediye tarafından getirilen bazı şartlar vardır. Bu yüzden de yapılan yardım başvurularının her biri Amasya Belediyesi tarafından tek tek ve ayrıntılı bir şekilde incelemeye tabi tutulmaktadır.

Amasya Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar ise şu şekildedir;

  • Çocuk sahibi olan ve yoksulluk belgesi olan ailelere
  • Hanede bulunan bireylere kişi başı olmak üzere asgari ücretin üçte birinden daha az pay düşen kişilere
  • Şehit aileleri ile gazi ailelerine
  • Amasya ilinde ikamet eden ve muhtarlık tarafından fakirlik belgesi alan kişilere
  • Fiziksel engellerden ötürü herhangi bir işte çalışamayacak durumda olup da aynı zamanda ev geçindirme yükümlülüğü altında olan kişilere
  • Covid – 19 salgınından dolayı mevcutta ki işini kaybetmiş olan kişilere yapılan yardımlardır.

Amasya Belediyesi tarafından verilen yardım parası başvuruları nasıl yapılmaktadır?

Amasya ilinde ikamet eden ve ekonomik anlamda bazı sıkıntılar çeken vatandaşlar için Amasya Belediyesi tarafından sosyal yardım başvuruları yapılıyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar bu sosyal yardımlardan yararlanabilmek için gerekli başvuru işlemlerini doğrudan belediyeye giderek bizzat yapabilmektedirler. Ayrıca, eğer isterler ise Amasya Belediyesi ‘ne ait olan resmi intenet sitesi üzerinden de online olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Başvuruda bulunacak olan kişiler, belediye binasında ya da intenet sitesi üzerinden dolduracakları başvuru formlarında yapmış oldukları sosyal yardım başvurularının hem değerlendire sürecini hem de onaylanma sürecini daha da hızlı hale getirebilmek adına T.C. kimlik bilgileri, elde ettikleri gelir bilgileri ile hane bilgileri gibi gerekli olan bütün detayları doğru ve eksiksiz olacak şekilde doldurmaları çok önemli. Başvuru formunda yer alan bütün bilgiler Amasya belediyesi tarafından oldukça özenli ve dikkatli bir şekilde incelenerek sorgulanmaktadır.

Amasya Belediyesi sosyal yardım başvuru sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

Amasya ‘da ikamet eden yardıma muhtaç vatandaşlar, belediye tarafından sağlanan sosyal yardım parasına başvuru yaptıktan sonra belediye tarafından bir değerlendirme süreci başlatılmaktadır. Bu değerlendirme sürecini yakın bir şekilde takip etmek isteyen kişiler veya yapmış oldukları sosyal yardım başvurularının sonuçlarını öğrenmek isteyenler Amasya Belediyesi ‘ne ait olan

0358 218 8000

 no ‘lu hattı arayarak

Amasya Belediyesi sosyal yardım başvuru işlemini sorgulama işlemleri

ni kolaylık ile yapabilirler. Amasya Belediyesi, yardıma muhtaç durumda olan kişilere yapmış olduğu para yardımı haricinde ayrıca günlük olarak yemek ile kuru erzak şeklinde gıda yardımlarında da bulunmaktadır. Bir önce yazmış olduğumuz haberimizin içeriğinde de

Para Yardımı Yapan Şirketler ile O Şirketlerin İş Adamları

başlığına giriş yaparak bu konu ile ilgili olarak daha da detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Son Güncelleme: 09.12.2021 19:23
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