Amasya Belediyesi yardım parası başvuru yöntemleri nelerdir?

Amasya Belediyesi, yardım parası başvuruları ile hem Amasya ‘da yaşayan halkı kalkındırmak amaçlı hem de halkın refah düzeyini daha da ileriye taşımak adına çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor. Ülkemizde ki tarihi ve doğal güzelliklerin bir arada bulunduğu ve mutlaka gidip görülmesi gereken şehirlerimizden bir tanesi olan Amasya, sosyal dayanışma konularında da halk tarafından ve belediye tarafından son derece duyarlı olan şehirlerimiz arasında yer almaktadır.
Amasya Belediyesi yardım başvurusu için gereken şartlar neler?
Amasya ‘da yaşayan dar geliri olan ve pandemi dönemi ile birlikte ekonomik olarak daha da ciddi sıkıntıya düşen aileler için yapılan sosyal yardımlaşma yardımları bulunmaktadır. Yapılan bu yardımlar Amasya Belediyesi tarafından ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırılmaktadır. Yalnız, Amasya Belediyesi tarafından yapılmakta olan bu yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar için belediye tarafından getirilen bazı şartlar vardır. Bu yüzden de yapılan yardım başvurularının her biri Amasya Belediyesi tarafından tek tek ve ayrıntılı bir şekilde incelemeye tabi tutulmaktadır.
Amasya Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yapılan sosyal yardımlar ise şu şekildedir;
- Çocuk sahibi olan ve yoksulluk belgesi olan ailelere
- Hanede bulunan bireylere kişi başı olmak üzere asgari ücretin üçte birinden daha az pay düşen kişilere
- Şehit aileleri ile gazi ailelerine
- Amasya ilinde ikamet eden ve muhtarlık tarafından fakirlik belgesi alan kişilere
- Fiziksel engellerden ötürü herhangi bir işte çalışamayacak durumda olup da aynı zamanda ev geçindirme yükümlülüğü altında olan kişilere
- Covid – 19 salgınından dolayı mevcutta ki işini kaybetmiş olan kişilere yapılan yardımlardır.
Amasya Belediyesi tarafından verilen yardım parası başvuruları nasıl yapılmaktadır?
Amasya ilinde ikamet eden ve ekonomik anlamda bazı sıkıntılar çeken vatandaşlar için Amasya Belediyesi tarafından sosyal yardım başvuruları yapılıyor. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar bu sosyal yardımlardan yararlanabilmek için gerekli başvuru işlemlerini doğrudan belediyeye giderek bizzat yapabilmektedirler. Ayrıca, eğer isterler ise Amasya Belediyesi ‘ne ait olan resmi intenet sitesi üzerinden de online olarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler.
Başvuruda bulunacak olan kişiler, belediye binasında ya da intenet sitesi üzerinden dolduracakları başvuru formlarında yapmış oldukları sosyal yardım başvurularının hem değerlendire sürecini hem de onaylanma sürecini daha da hızlı hale getirebilmek adına T.C. kimlik bilgileri, elde ettikleri gelir bilgileri ile hane bilgileri gibi gerekli olan bütün detayları doğru ve eksiksiz olacak şekilde doldurmaları çok önemli. Başvuru formunda yer alan bütün bilgiler Amasya belediyesi tarafından oldukça özenli ve dikkatli bir şekilde incelenerek sorgulanmaktadır.