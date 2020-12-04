Alya İsminin Anlamı Nedir, Alya İsmi Kuran’da Geçiyor mu ?

Alya İsmi Hangi Anlamı Taşımaktadır, Alya ismi Kuran’da Geçer mi?

Son dönemlerin en popüler isimlerinden biri haline gelen Alya isminin pek çok kişi tarafından hangi anlama geldiği merak edilmektedir. Kız çocuklarına verilmekte olan Alya ismi, günümüzde çok sık kullanılmaktadır. Bir diğer bakımdan insanların araştırdığı Alya isminin anlamı nedir, Alya ne demektir. Ve Kuran’da geçer mi?

Alya İsmi Ne Anlama Gelmektedir, Kuran-ı Kerim’de Geçiyor mu?

İnsanların kulağına hoş gelen Alya ismi Arapça kökenli bir isimdir. Günümüzde hem erkek hemde kız çocuklarına verilmektedir. Eğer yeni doğacak çocuğunuza Alya ismini vermek istiyorsanız bu ismin detaylı şekilde araştırılmasını tavsiye edebiliriz.

Alya ismi Arapça kökenli bir isimdir. Arapça anlamı “şeref”, “sema”, “dağ tepesi” ve “yüksek yer” anlamlarına gelmektedir. Alya ismi yapılan araştırmalara bakılarak Kuran’da geçmiyor. Arapça kökenli olmasına rağmen bu isim Kuran-ı Kerimde geçmemektedir.