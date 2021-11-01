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Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı ne kadar maaş alır, iş tanımı nedir soruları ve bu mesleğe dair detaylı bilgileri sizler için haberimizde derledik...

01 Kasım 2021 Pazartesi 10:18
Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş alır? İş İlanlarına nereden ulaşılır?
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Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı ne kadar maaş almaktadır, iş ilanlarına nereden ulaşılır, bu işte çalışmak için gerekli olan belgeler, bu işte çalışmak için hangi bölümden ve okuldan mezun olmak gerekir, Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı iş tanımı nedir vb. soruların cevaplarını sizler için yazımızda derledik. Buradan hareketle yapacağınız kariyer planlamalarınızı artık daha bilinçli yapabilir ve detaylı bilgileri edindikten sonra geleceğinizdeki meslek hakkında daha ayrıntılı bir karar verebilirsiniz.

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı tanımı nasıl yapılır?

Alüminyum giydirme cephe için ölçü alarak/resme göre malzeme listesini ve gerekli ön hazırlıkları yaparak cephe giydirme montajını yapma bilgi ve becerisine sahip kişidir.

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı 2021 yılında ne kadar maaş almaktadır? Aldıkları en yüksek ve en düşük maaşlar ne kadardır?

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı olarak çalış an bir kişinin aylık ortalama maaşı 4.650 TL olarak ifade edilebilir. Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı olarak çalışanların aldıkları minimum maaş ise  2.826 TL olmakla birlikte  aldıkları maximum maaş ise 8.450 TL olarak kaynaklarda mevcuttur. Sizde Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı olarak çalışmak ve kariyer planınızı buradan yapmak istiyorsanız İŞKUR iş ilanlarına baktıktan  sonra buradan kariyerinize yön verebilirsiniz.

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı  iş ilanları ve bu alanda nasıl çalışılacağına dair bilgiler için tıklayınız...

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı olarak çalışmak için hangi okul ve bölümden mezun olmak gerekmektedir?

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı olarak çalışmak için gereken asgari eğitim düzeyi ilköğretimden  mezun olmuş olmaktır. Gereken eğitim düzeyini tamamlayan herkes bu işte çalışabilir. İlköğretimden  mezun  olmak bu işte çalışmak için yeterli düzeyde bir eğitim seviyesi olarak belirtilmiştir.

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı ne iş yapmaktadır?

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı olarak çalışan kişi işletmenin genel çalışma prensiplerine sadık kalmak koşulu ile araç, gereç ve  ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığını, iş güvenliğini ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olma şartı ile aşağıda bahsedilenleri yapmakla yükümlüdürler bu yükümlülükler ile birlikte yerine getirmekle görevli oldukları bazı haller vardır. Bu haller ise sizler için aşağıda maddelenmiş bir şekilde olmak üzere belirtilmiştir. Bu görevler ise şöyledir;

  1. İş plan ve organizasyonu yapmak,
  2. Çatı ve cephe kaplama panellerini şantiye sahasına sevk etmek
  3. Montaj yardımcı elemanları olan panel vidası, flashing ve sünger vs. hazırlamak,
  4. Yardımcı elemanlar ile montajı tamamlamak,
  5. Proje detay çalışmaları yapmak,
  6.  Teklif sunumu hazırlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanalara dahil olarak çalışmaktadırlar.

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı meslek alt ana grubu nedir?

İnşaat ve ilgili işlerde çalışan sanatkarlar (elektrikçiler hariç) mensuplarıdır.

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı meslek grubu nedir?

İnşaatı tamamlayıcı işler ve benzer işlerde çalışan sanatkarlar dahildirler.

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı meslek birim grubu nedir?

Yalıtım işlerinde çalışanlar birimindendirler.

Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı meslek kodu

Türk meslekler sözlüğünde her meslek grubu için ayrı ayrı meslek kodu tanımlamaları vardır. Bu mesleklerin birbirinden tam olarak ayrılması için gerekli bir numaralamadır. Memurlukta da bu şekilde kodlar mevcuttur. Her memur kendi mezun olduğu bölüm kodunun işi ile uyumlu olması halinde atama yapılmaktadır. Memurluk dışı mesleklerde de karışıklığa yol açmamak sebebi ile bu şekilde bir ayrıştırma yapılmıştır. Bütün meslek kodları için sözlüğe bakabilirsiniz biz sizler için Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı meslek kodunu bulduk, ilgili kod 7124.10 olarak sözlükte geçmektedir.

Sizler ile bu haberimizde Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı olarak çalışan kişiler ne iş yapar, iş tanımları nedir, meslek birim grupları, aldıkları maaş ve bunlarla birlikte en yüksek en düşük oranları nelerdir, Alüminyum kompozit cephe kaplamacısı olarak çalışan veya çalışmak isteyen bir kişinin hangi belgelere veya hangi bölümden mezun olması gerektiği bilgilerinin yanı sıra bu işte çalışmak için iş ilanlarına nereden ulaşabileceğinizin bilgisini paylaştık.

 

 


Son Güncelleme: 01.11.2021 10:18
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