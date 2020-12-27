Altın tartışması kanlı bitti! Damadın babası karşı tarafa kurşun yağdırdı

Olay bugün öğlen saatlerinde Samsun Canik ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre A.D isimli kadın O.T isimli kişi ile imam nikahlı olarak evlendi. Çift 1,5 ay birlikte yaşadıktan sonra ayrıldı.

A.D isimli kadının annesi 48 yaşındaki H.T, kendisinin birlikte yaşadığı resmi nikahlı olmayan eşi 50 yaşındaki A.B ile birlikte damadın babasının evine gitti. Taraflar arasında altın isteme yüzünden tartışma çıktı ve damadın babası Y.T tartışma büyüyünce silahın çekip karşı tarafa kurşun yağdırdı ve kayıplara karıştı.

Olayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda polise ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk müdahale sonrasında kurşunların hedefi olan ve yaralanan gelinin anne ve babasını hastaneye kaldırdı.

Kasığından yaralanan ve durumu kritik olan A.B hastanede hemen ameliyata alındı.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, damadın annesi kız tarafının devamlı evlerine gelerek altın ve para istediklerini iddia etti.