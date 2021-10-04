Altın Kelebek’te kimler adaylıktan çekildi?

Altın Kelebek ödülü için aday gösterilen isimlerden bazıları adaylıktan çekiliyor. Bunun yanı sıra Hürriyet’in Altın Kelebek ödülünün iptali de konuşuluyor. Opera sanatçısı Güvenç Doğaüstün ve gazeteci Candaş Tolga Işık gibi isimlerin ardından Redd grubunun solisti Doğan Duru’da Hürriyet’in düzenlediği Altın Kelebek adaylığından çekildiğini açıkladı.

Redd grubunun solisti Doğan Duru,, adaylıktan çekildiğini Güvenç Doğaüstün’ün paylaşımını alıntılayarak açıkladı. Duru, resmi sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Ben de adaymışım Güvenç üşenmemiş ben bu yazıyı yazmaya dahi üşenirim”

Doğan Duru ile adaylıktan çekilenlerin sayısı üçe yükseldi.